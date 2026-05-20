Алина Гросу раскрыла необычное имя своего сына от российского актера (фото)

Украинская певица Алина Гросу впервые раскрыла имя сына. Хоть и прямо она не назвала его, фанаты звезды все поняли.

В Instagram новоиспеченная звездная мама призналась, что имя для малыша выбирали вместе с мужем.

Как Алина Гросу назвала сына

"Вижу много вопросов, как мы назвали сына. У него двойное имя, выбирали его вместе с мужем. Точнее, выбирала я, а он отсеивал те, которые ему нравятся меньше. Оба имени дались ему не просто так, а есть объяснение. Пришло время загадывать вам ребус из смайликов", — написала Алина.

Она добавила, что имя можно составить из первых букв предметов.

Оказалось, что малыша зовут Марк-Габриэль.

Алина Гросу с сыном Фото: Instagram

Кто муж Алины Гросу

В свое время певица встречалась с российским актером Романом Полянским, но их отношения закончились. В начале 2024 года Алина объявила о свадьбе, однако лицо избранника так и не показала. Фанаты долго говорили, что это Полянский, однако официальных подтверждений этому не было.

Відео дня

Моментом разоблачения стало то, что госпожа посол по правам человека и устойчивого развития в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретна однажды поделилась кадрами с Романом и Алиной после встречи в США в сентябре 2024 года и назвала российского актера спутником украинки по жизни, чем фактически подтвердила их отношения. Сама Гросу до сих пор официально молчит о персоне своего избранника.

Алина Гросу с мужем Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Алина Гросу заинтриговала поклонников трогательным сообщением в соцсетях, посвященным годовщине брака.

Певица рассказала о тяжелых родах.

Кроме того, с 2022 года она живет в Лос-Анджелесе (США), но рожать вернулась на родину — и объяснила почему.