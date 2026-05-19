Алина Гросу фактически подтвердила, что родила сына от россиянина (фото)

Известная украинская певица Алина Гросу заинтриговала поклонников трогательным сообщением в соцсетях, посвященным годовщине отношений. В тексте поздравления артистка намекнула на важные изменения в личной жизни и фактически подтвердила рождение сына от своего избранника-россиянина.

Сегодня, 19 мая, исполнительница опубликовала в Instagram романтическое фото в объятиях своего мужа на фоне океана и поделилась эмоциональными размышлениями об их союзе.

"4 года как мы сказали "да". Спасибо за каждое мгновение. Можно по-разному относиться к нашей паре... Но мы — 2 противоположности, которые так сильно притянулись, сделали свой правильный выбор. И мы этому, действительно, счастливы", — написала певица.

Алина Гросу вышла замуж за россиянина

Особое внимание поклонников привлекла фраза о "правильном выборе" и четырех годах вместе, что, по мнению подписчиков, является прямым подтверждением крепкой семьи и появления общего ребенка, о котором ранее активно распространялись новости в сети. Несмотря на неоднозначную реакцию публики из-за происхождения ее партнера, Алина четко дала понять, что счастлива в этих отношениях и не обращает внимания на хейт.

В конце своего обращения артистка также анонсировала премьеру, отметив, что уже сегодня выложит кусочек новой песни, которая, вероятно, будет посвящена любимому и их семье.

Муж Алины Гросу — россиянин?

До большой войны артистка встречалась с российским актером Романом Полянским, однако их отношения закончились со временем. В начале 2024 года певица объявила о свадьбе, однако лицо избранника не показала. Фанаты долго предполагали, что им мог снова стать Полянский, однако подтверждений этому не было.

А потом госпожа посол по правам человека и устойчивого развития в Экономическом и социальном совете ООН Сима Каретна поделилась кадрами с актером и певицей после встречи в США в сентябре 2024 года и назвала Полянского спутником Гросу по жизни, чем фактически подтвердила их бракосочетание. Хотя и певица до сих пор официально молчит о персоне своего избранника.

