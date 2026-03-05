Беременная Алина Гросу поделилась неожиданной историей из детства

Украинская певица Алина Гросу, которая сейчас готовится стать мамой, поделилась личной историей из своего детства. Артистка призналась, что когда-то провела в детском саду всего несколько месяцев — и на это была довольно необычная причина.

По словам певицы, сначала ее пребывание в садике не складывалось: первый месяц она почти все время болела. Зато следующий период запомнился совсем другим — девочка начала очень хорошо есть. Об этом певица рассказала в заметке в Instagram.

Гросу вспомнила, что воспитательницы постоянно подкладывали ей добавку, а сама она с удовольствием ела почти все, что было в меню. В итоге это быстро отразилось на внешности.

Переломным моментом стала фотография, которую родители сделали во время прогулки. Певица шутит, что на снимке выглядела настолько пухленькой, что почти "закрывала собой куст". Именно после этого ее решили посадить на диету.

"Я в садик ходила всего три месяца, из которых один я болела почти постоянно. Второй месяц я ела, как маленькая лошадка, как пони. Меня перекормили воспитатели. Это не их была вина, это была моя вина... На третий месяц родители сделали фотографию меня возле куста. Я была... ну, почти перекрывала собой куст. Поэтому меня посадили на диету. И в саду я должна была есть все очень диетическое, правильное", — поделилась Гросу.

Однако даже это не помогло — маленькая Алина постоянно выпрашивала у воспитательницы пирожки. В конце концов родители решили забрать ее из детского учреждения, опасаясь, что там она еще больше будет набирать вес.

Сейчас, ожидая рождения первенца, певица уже задумывается над тем, в какой садик отдать сына в будущем. Она призналась, что немного волнуется, ведь иногда бывает непросто попасть в желаемое заведение.

Гросу также вспомнила, что когда-то подобные трудности возникали и с ее обучением в школе. Некоторые заведения неохотно принимали ее, опасаясь, что к ребенку-исполнительнице придется относиться иначе, чем к другим ученикам.

Певица говорит, что никогда не хотела особого отношения и надеется, что ее сын не столкнется с подобными ситуациями в будущем.

