Вагітна Аліна Гросу поділилася несподіваною історією з дитинства

Українська співачка Аліна Гросу, яка нині готується стати мамою, поділилася особистою історією зі свого дитинства. Артистка зізналася, що колись провела в дитячому садку лише кілька місяців — і на це була доволі незвична причина.

За словами співачки, спочатку її перебування у садочку не складалося: перший місяць вона майже весь час хворіла. Зате наступний період запам’ятався зовсім іншим — дівчинка почала дуже добре їсти. Про це співачка розповіла в дописі в Instagram.

Гросу пригадала, що виховательки постійно підкладали їй добавку, а сама вона із задоволенням їла майже все, що було в меню. У підсумку це швидко відобразилося на зовнішності.

Переломним моментом стала фотографія, яку батьки зробили під час прогулянки. Співачка жартує, що на знімку виглядала настільки пухкенькою, що майже "закривала собою кущ". Саме після цього її вирішили посадити на дієту.

"Я в садок ходила всього три місяці, з яких один я хворіла майже постійно. Другий місяць я їла, як маленька конячка, як поні. Мене перегодували вихователі. Це не їхня була вина, це була моя вина… На третій місяць батьки зробили фотографію мене біля куща. Я була… ну, майже перекривала собою кущ. Тому мене посадили на дієту. І в садку я повинна була їсти все дуже дієтичне, правильне", — поділилася Гросу.

Однак навіть це не допомогло — маленька Аліна постійно випрошувала у виховательки пиріжки. Зрештою батьки вирішили забрати її з дитячого закладу, побоюючись, що там вона ще більше набиратиме вагу.

Зараз, очікуючи на народження первістка, співачка вже замислюється над тим, до якого садочка віддати сина у майбутньому. Вона зізналася, що трохи хвилюється, адже іноді буває непросто потрапити до бажаного закладу.

Гросу також згадала, що колись подібні труднощі виникали і з її навчанням у школі. Деякі заклади неохоче приймали її, побоюючись, що до дитини-виконавиці доведеться ставитися інакше, ніж до інших учнів.

Співачка каже, що ніколи не хотіла особливого ставлення і сподівається, що її син не зіткнеться з подібними ситуаціями у майбутньому.

