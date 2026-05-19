Аліна Гросу фактично підтвердила, що народила сина від росіянина (фото)
Відома українська співачка Аліна Гросу заінтригувала шанувальників зворушливим дописом у соцмережах, присвяченим річниці стосунків. У тексті привітання артистка натякнула на важливі зміни в особистому житті та фактично підтвердила народження сина від свого обранця-росіянина.
Сьогодні, 19 травня, виконавиця опублікувала в Instagram романтичне фото в обіймах свого чоловіка на тлі океану та поділилася емоційними роздумами про їхній союз.
"4 роки як ми сказали "так". Дякую за кожну мить. Можна по-різному відноситись до нашої пари… Але ми — 2 протилежності, котрі так сильно притягнулись, зробили свій правильний вибір. І ми цьому, дійсно, щасливі", — написала співачка.
Особливу увагу прихильників привернула фраза про "правильний вибір" та чотири роки разом, що, на думку підписників, є прямим підтвердженням міцної родини та появи спільної дитини, про яку раніше активно ширилися новини в мережі. Попри неоднозначну реакцію публіки через походження її партнера, Аліна чітко дала зрозуміти, що щаслива у цих стосунках і не зважає на хейт.
Наприкінці свого звернення артистка також анонсувала прем'єру, зазначивши, що вже сьогодні викладе шматочок нової пісні, яка, ймовірно, буде присвячена коханому та їхній родині.
Чоловік Аліни Гросу — росіянин?
До великої війни артистка зустрічалася з російським актором Романом Полянським, проте їхні стосунки закінчилися з часом. На початку 2024 року співачка оголосила про весілля, проте обличчя обранця не показала. Фанати довго припускали, що ним міг знову стати Полянський, проте підтверджень цьому не було.
А згодом пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна поділилася кадрами з актором та співачкою після зустрічі в США у вересні 2024 та назвала Полянського супутником Гросу по життю, чим фактично підтвердила їхнє одруження. Хоча й співачка досі офіційно мовчить про персону свого обранця.
