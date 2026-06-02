Алина Гросу попала в скандал из-за священника, который крестил ее сына (фото)
Команда украинской певицы Алины Гросу впервые прокомментировала громкий скандал, который вспыхнул в сети после крещения ее маленького сына Марка-Габриэля. Поводом для острой дискуссии стал выбор храма для обряда и присутствие на церемонии митрополита Мелетия, которого ранее лишили украинского гражданства из-за связей с РФ.
Волну обсуждений спровоцировала публикация журналистки Сони Кошкиной. Она обратила внимание на то, что таинство проходило в Свято-Духовском кафедральном соборе в Черновцах, где службу правил митрополит Мелетий.
Отметим, что в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский лишил Мелетия украинского гражданства после того, как СБУ обнаружила у него российский паспорт. Сам священнослужитель наличие контактов с Россией всегда отрицал.
Журналистку возмутил такой выбор духовенства, из-за чего она публично обратилась даже к куме Гросу — певице Ирине Билык — с вопросом, все ли у нее "окей с критичностью восприятия действительности".
Объяснение команды Алины Гросу
После длительного резонанса представительница Алины Гросу дала официальный комментарий изданию Telegraf, озвучив позицию семьи.
По словам команды, выбор собора был связан исключительно с историей семьи, а не с фигурой конкретного священника. В этом же храме почти 30 лет назад крестили саму Алину, а впоследствии — ее младшего брата и двоюродных родственников.
В частности, утверждают, что певица не владела информацией о проблемах Мелетия с законом и дискуссиях вокруг собора. В команде добавили, что обычные люди руководствуются собственной верой и обычаями, а не изучают биографии духовенства или церковные юрисдикции перед крещением детей.
Представительница артистки отметила, что храм сейчас функционирует абсолютно официально. По мнению команды, если к деятельности собора или его представителей есть серьезные законные претензии, оценку этому должны давать исключительно компетентные государственные органы.
