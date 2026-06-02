Аліна Гросу втрапила у скандал через священника, який хрестив її сина (фото)

Команда української співачки Аліни Гросу вперше прокоментувала гучний скандал, який спалахнув у мережі після хрещення її маленького сина Марка-Габріеля. Приводом для гострої дискусії став вибір храму для обряду та присутність на церемонії митрополита Мелетія, якого раніше позбавили українського громадянства через зв'язки з РФ.

Хвилю обговорень спровокувала публікація журналістки Соні Кошкіної. Вона звернула увагу на те, що таїнство проходило у Свято-Духівському кафедральному соборі в Чернівцях, де службу правив митрополит Мелетій.

Зазначимо, що у 2023 році президент України Володимир Зеленський позбавив Мелетія українського громадянства після того, як СБУ виявила у нього російський паспорт. Сам священнослужитель наявність контактів із Росією завжди заперечував.

Соня Кошкіна прокоментувала хрещення сина Гросу Фото: Facebook

Журналістку обурив такий вибір духовенства, через що вона публічно звернулася навіть до куми Гросу — співачки Ірини Білик — із запитанням, чи все у неї "окей із критичністю сприйняття дійсності".

Відео дня

Гросу похрестила сина Фото: Instagram

Пояснення команди Аліни Гросу

Після тривалого резонансу представниця Аліни Гросу дала офіційний коментар виданню Telegraf, озвучивши позицію родини.

За словами команди, вибір собору був пов'язаний виключно з історією родини, а не з постаттю конкретного священника. У цьому ж храмі майже 30 років тому хрестили саму Аліну, а згодом — її молодшого брата та двоюрідних родичів.

Зокрема, стверджують, що співачка не володіла інформацією про проблеми Мелетія з законом та дискусії навколо собору. У команді додали, що звичайні люди керуються власною вірою та звичаями, а не вивчають біографії духовенства чи церковні юрисдикції перед хрещенням дітей.

Представниця артистки зауважила, що храм наразі функціонує абсолютно офіційно. На думку команди, якщо до діяльності собору чи його представників є серйозні законні претензії, оцінку цьому мають давати виключно компетентні державні органи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Аліна Гросу похрестила сина та показала чоловіка-росіянина.

З 2022 року вона живе в Лос-Анджелесі, але народжувати повернулася на батьківщину.

Крім того, співачка вперше розкрила імʼя сина. Хоч і прямо вона не назвала його, фанати зірки все зрозуміли.