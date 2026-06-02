Аліна Гросу втрапила у скандал через священника, який хрестив її сина (фото)
Команда української співачки Аліни Гросу вперше прокоментувала гучний скандал, який спалахнув у мережі після хрещення її маленького сина Марка-Габріеля. Приводом для гострої дискусії став вибір храму для обряду та присутність на церемонії митрополита Мелетія, якого раніше позбавили українського громадянства через зв'язки з РФ.
Хвилю обговорень спровокувала публікація журналістки Соні Кошкіної. Вона звернула увагу на те, що таїнство проходило у Свято-Духівському кафедральному соборі в Чернівцях, де службу правив митрополит Мелетій.
Зазначимо, що у 2023 році президент України Володимир Зеленський позбавив Мелетія українського громадянства після того, як СБУ виявила у нього російський паспорт. Сам священнослужитель наявність контактів із Росією завжди заперечував.
Журналістку обурив такий вибір духовенства, через що вона публічно звернулася навіть до куми Гросу — співачки Ірини Білик — із запитанням, чи все у неї "окей із критичністю сприйняття дійсності".
Пояснення команди Аліни Гросу
Після тривалого резонансу представниця Аліни Гросу дала офіційний коментар виданню Telegraf, озвучивши позицію родини.
За словами команди, вибір собору був пов'язаний виключно з історією родини, а не з постаттю конкретного священника. У цьому ж храмі майже 30 років тому хрестили саму Аліну, а згодом — її молодшого брата та двоюрідних родичів.
Зокрема, стверджують, що співачка не володіла інформацією про проблеми Мелетія з законом та дискусії навколо собору. У команді додали, що звичайні люди керуються власною вірою та звичаями, а не вивчають біографії духовенства чи церковні юрисдикції перед хрещенням дітей.
Представниця артистки зауважила, що храм наразі функціонує абсолютно офіційно. На думку команди, якщо до діяльності собору чи його представників є серйозні законні претензії, оцінку цьому мають давати виключно компетентні державні органи.
