Аліна Гросу відреагувала на скандал зі священником, який хрестив її сина

Українська співачка Аліна Гросу вперше відреагувала на скандал, який розгорівся навколо хрестин її сина, а саме храму, де проходило таїнство.

Зірка сцени та молода мама наголосила, що це стосується їхньої сімейної традиції. У своєму Instagram Аліна показала відео з того дня та зробила заяву.

Гросу про скандал з хрещенням сина

"Маленьке серце під Божим захистом. Ми похрестили нашого сина Марка-Габріеля. Нехай його дорогу освітлюють віра, любов і Боже благословення. А ми разом із хресними батьками молитимемося, щоб Господь оберігав його на життєвому шляху, дарував здоров’я, мудрість і щасливу долю", — написала артистка.

Після цього вона додала, що жодні сторонні розмови чи припущення не затьмарять теплі сімейні традиції та щасливі моменти, присвячені дитині.

"В цьому храмі хрестили ще старше покоління нашої сімʼї, потім мене, мого брата, а тепер і синочка", — зазначила Аліна.

Відео дня

Хрещення сина Аліни Гросу

Що не так з храмом

Таїнство кілька днів тому проходило у Свято-Духівському кафедральному соборі в Чернівцях, де службу правив митрополит Мелетій.

Втім, несподіванкою стало, що у 2023 році президент України Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства після того, як СБУ виявила у чоловіка російський паспорт. Сам священнослужитель наявність контактів із Росією завжди заперечував.

За словами команди Гросу, вибір собору був пов'язаний виключно з історією родини, а не з постаттю конкретного священника. У цьому ж храмі майже 30 років тому хрестили саму Аліну, а згодом — її молодшого брата та двоюрідних родичів.

Співачка начебто не володіла інформацією про проблеми Мелетія із законом та дискусії навколо собору.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Аліна Гросу похрестила маленького сина Марка-Ґабріеля в Чернівцях. Хресною мамою малюка стала Ірина Білик.

Артистка розповіла про важкі пологи.

Крім того, співачка вперше розкрила імʼя сина. Хоч і прямо вона не назвала його, фанати зірки все зрозуміли.