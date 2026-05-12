"Ужасная отвратительная история": Кристина Соловий получала непристойное предложение от депутата

Певица рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней еще во времена студенчества во Львове. Артистка откровенно призналась, как политик пытался склонить ее к "отношениям за услугу".

Об этом случае исполнительница вспомнила в интервью для "Люкс ФМ", отвечая на вопрос о предложениях отношений ради денег или карьерного продвижения. Как оказалось, событие произошло задолго до того, как Кристина стала звездой всеукраинского масштаба.

"Отношения за деньги — нет, предлагали отношения за услугу. Это ужасная отвратительная история. Она произошла со мной во Львове, когда я была студенткой. Но очень быстро сориентировалась, что делать", — поделилась артистка.

Самое интересное произошло впоследствии, когда Соловий уже получила известность. По словам певицы, судьба снова свела ее с этой семьей, но уже при других обстоятельствах — к ней начал проявлять симпатию сын того самого чиновника.

Відео дня

"А потом я повзрослела, стала известной. И сын этого наглого депутата ухаживал за мной. И я его потроллила. Ничего страшного не было, но неприятно", — добавила Кристина.

Певица решила оставить имя депутата в тайне и не стала раскрывать специфику "услуги".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кристина Соловий, которая после расставания с писателем Сергеем Жаданом не афишировала свои отношения, рассказала, что очень хочет показать своего нового избранника.

Певица впервые засветилась с любимым мужчиной на людях.

Кроме того, артистка нарвалась на хейт из-за поцелуя на сцене с несовершеннолетним мальчиком.