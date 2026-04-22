"Очень хочу всем показать": Кристина Соловий объяснила, почему скрывает своего бойфренда

Известная украинская певица Кристина Соловий, которая после расставания с писателем Сергеем Жаданом не афишировала свои отношения, рассказала, что очень хочет показать своего нового избранника.

По ее словам, она очень счастлива сейчас. Об этом Соловий сказала в интервью для BLIK.ua.

"Я счастлива, посмотрите на меня. Но больше ничего не скажу, потому что это будет несправедливо по отношению к тем людям, которые потеряли своего любимого человека. Или не могут с ним видеться. Это, знаете, как выставлять посты о путешествиях", — отметила Соловий.

Кристина Соловий

При этом она пообещала, что когда-то наступит правильный момент, когда она покажет своего возлюбленного.

"Думаю, пока пусть оно будет мое. Но придет время, я очень, поверьте, хочу всем его показать", — отметила певица.

Что Соловий рассказала о брате, который служит в ВСУ

Артистка напомнила, что ее брат в сентябре 2024 года стал офицером разведки 65 бригады. После этого она открывала, в частности, сборы на автомобиль с РЭБом для Евгения и другие нужды защитникам Украины.

Сейчас у нее не удается часто видеться с ним — только во время отпуска.

Кристина Соловий с братом

"Он молодец, он возмужал. Евгений старше меня на 5 лет, но себя таким не чувствовал. А теперь я чувствую, что он является старшим братом, который меня защищает. Видимся совсем не часто. Надо к нему очень далеко ехать. У него был один отпуск. Поэтому каждая встреча бесценна", — рассказала Соловий.

Почему Кристина Соловий не едет на Евровидение

Кристина Соловий также рассказала, что никогда не подавала заявок на Нацотбор на Евровидение и не имеет таких планов. В то же время предложения принять участие в конкурсе у нее были, однако она каждый раз отказывалась.

Кристина Соловий

"Я просто такая ленивая. Евровидение пугает меня прежде всего тем, что там большой объем подготовки. И предыдущий раз я почти уже была готова принять в этом участие. Но все-таки я решила, что важнее будет мой альбом над которым я сейчас работаю. Он об исследовании украинских 1990-х. И это вливается даже больше, чем в альбом. Присоединяются люди, кто знали, что такое действительно украинские 1990-е. И по моему мнению, сейчас это гораздо важнее, чем один год прозвучать на Евровидении", — отметила Соловий.

