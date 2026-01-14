Стильный образ за $700: певица Кристина Соловий рассказала, сколько стоит ее "лук" (видео)

Украинская певица Кристина Соловий появилась в уличной рубрике "Сколько стоит ваш look" блогера Николаса Кармы. Артистка откровенно рассказала о своем стиле, отношении к брендам и призналась, что для нее главное в одежде — комфорт и внутреннее ощущение себя.

По словам Соловий, она давно боялась попасть в этот формат, однако именно теперь считает момент удачным. Об этом она рассказала во время встречи с Николасом.

Певица также поделилась личными деталями — вскоре ей исполнится 33 года, хотя раньше ей нередко давали значительно меньше, иногда даже 16.

Сколько стоит "лук" Кристины Соловий

Говоря о своем образе, Кристина с юмором отметила, что надела "свитер своего мужа", а в качестве аксессуара использовала пояс от белья. Она подчеркнула, что не привыкла тратить большие суммы на одежду и довольно сложно воспринимает подарки.

Артистка также показала свою сумку от украинского бренда и пошутила, что обычно носит с собой минимум вещей — фактически только вазелин для губ.

Цены на отдельные элементы образа Соловий называла без пафоса и призналась, что точной стоимости некоторых вещей уже не помнит. По ее словам, куртка стоила чуть больше 500 долларов, а сапоги — от 100 до максимум 200 долларов. Таким образом, общая стоимость лука составляет примерно 700 долларов.

Что надела Кристина Соловий

Образ певицы построен на контрастах фактур и пропорций. Она соединила короткую кожаную куртку с кожаными перчатками, добавив драматичности и характера. Ультракороткая длина акцентирует на ногах, а высокие ботфорты на массивной подошве и каблуке визуально вытягивают силуэт.

Темные плотные колготки позволяют носить мини даже в холодное время года, сохраняя баланс между дерзостью и сдержанностью. Завершающим штрихом стал берет, который смягчает образ и придает ему легкое парижское настроение.

