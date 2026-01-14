Стильний образ за $700: співачка Христина Соловій розказала, скільки коштує її "лук" (відео)

Українська співачка Христина Соловій з’явилася у вуличній рубриці “Скільки коштує ваш look” блогера Ніколаса Карми. Артистка відверто розповіла про свій стиль, ставлення до брендів та зізналася, що для неї головне в одязі — комфорт і внутрішнє відчуття себе.

За словами Соловій, вона давно боялася потрапити до цього формату, однак саме тепер вважає момент вдалим. Про це вона розповіла під час зустрічі з Ніколасом.

Співачка також поділилася особистими деталями — незабаром їй виповниться 33 роки, хоча раніше їй нерідко давали значно менше, інколи навіть 16.

Скільки коштує "лук" Христини Соловій

Говорячи про свій образ, Христина з гумором зазначила, що вдягла "светр свого чоловіка", а як аксесуар використала пояс від білизни. Вона підкреслила, що не звикла витрачати великі суми на одяг і досить складно сприймає подарунки.

Артистка також показала свою сумку від українського бренду й пожартувала, що зазвичай носить із собою мінімум речей — фактично лише вазелін для губ.

Відео дня

Ціни на окремі елементи образу Соловій називала без пафосу й зізналася, що точної вартості деяких речей уже не пам’ятає. За її словами, куртка коштувала трохи більше 500 доларів, а чоботи — від 100 до максимум 200 доларів. Таким чином, загальна вартість лука становить приблизно 700 доларів.

Що одягнула Христина Соловій

Образ співачки побудований на контрастах фактур і пропорцій. Вона поєднала коротку шкіряну куртку зі шкіряними рукавичками, додавши драматичності та характеру. Ультракоротка довжина акцентує на ногах, а високі ботфорти на масивній підошві та підборах візуально витягують силует.

Темні щільні колготки дозволяють носити міні навіть у холодну пору року, зберігаючи баланс між зухвалістю та стриманістю. Завершальним штрихом став берет, який пом’якшує образ і надає йому легкого паризького настрою.

Образ Христини Соловій Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ніколас Карма "зловив" на вулицях Львова чоловіка, традиційно запитавши, скільки коштує його look. Втім, не ціни на речі здивували публіку, а тепла згадка перехожого про колишню дівчину.

Блогер розірвав мережу, показавши вбрання професорки у пончо.

Крім того, українка здивувала стильним вбранням за копійки.