"Дуже хочу всім показати": Христина Соловій пояснила, чому приховує свого бойфренда

Відома українська співачка Христина Соловій, яка після розставання з письменником Сергієм Жаданом не афішувала свої відносини, розповіла, що дуже хоче показати свого нового обранця.

За її словами, вона дуже щаслива зараз. Про це Соловій сказала в інтерв'ю для BLIK.ua.

"Я щаслива, подивіться на мене. Але більше нічого не скажу, тому що це буде несправедливо по відношенню до тих людей, які втратили свою кохану людину. Або не можуть з нею бачитись. Це, знаєте, як виставляти пости про подорожі", — зазначила Соловій.

Христина Соловій Фото: Скріншот

При цьому вона пообіцяла, що колись настане правильний момент, коли вона покаже свого коханого.

"Думаю, поки хай воно буде моє. Але прийде час, я дуже, повірте, хочу всім його показати", — зазначила співачка.

Що Соловій розповіла про брата, який служить в ЗСУ

Артистка нагадала, що її брат у вересні 2024 року став офіцером розвідки 65 бригади. Після цього вона відкривала, зокрема, збори на автомобіль з РЕБом для Євгена та інші потреби захисникам України.

Відео дня

Зараз в неї не вдається часто бачитися з ним — лише під час відпустки.

Христина Соловій з братом Фото: soloviyka/ Instagram

"Він молодець, він змужнів. Євген старший за мене на 5 років, але себе таким не почував. А тепер я відчуваю, що він є старшим братом, який мене захищає. Бачимось зовсім не часто. Треба до нього дуже далеко їхати. В нього була одна відпустка. Тому кожна зустріч безцінна", — розповіла Соловій.

Чому Христина Соловій не їде на Євробачення

Христина Соловій також розповіла, що ніколи не подавала заявок на Нацвідбір на Євробачення та не має таких планів. Водночас пропозиції взяти в участі в конкурсі у неї були, однак вона щоразу відмовлялася.

Христина Соловій Фото: Instagram

"Я просто така лінюха. Євробачення лякає мене перш за все тим, що там великий об'єм підготовки. І попередній раз я майже вже була готова взяти в цьому участь. Але все-таки я вирішила, що важливішим буде мій альбом над яким я зараз працюю. Він про дослідження українських 1990-х. І це вливається навіть більше, ніж в альбом. Доєднуються люди, хто знали, що таке дійсно українські 1990-ті. І на мою думку, зараз це набагато важливіше, ніж один рік прозвучати на Євробаченні", — зазначила Соловій.

