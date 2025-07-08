Христина Соловій показалася з братом, який воює на Запорізькому напрямку (фото)

Українська співачка Христина Соловій провела час з братом Євгеном, який прийшов у відпустку з війни. Уперше за пів року служби рідну людину артистки відпустили додому.

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"Після пів року служби — перша відпустка брата. Закарбовую кожну мить, яку нам вдасться провести разом. Зустрілися з Євгеном у Києві, який для нас обох вже став другим домом. Підтримуйте наших захисників та захисниць", — написала Христина.

Так, брат і сестра під час рідкісної зустрічі у столиці наробили спільних фото. Раніше співачка казала, що її рідна людина служить офіцером розвідки 65-ї бригади.

Христина Соловій з братом Євгеном Фото: soloviyka/ Instagram

У коментарях підписники Соловій наробили компліментів і подякували військовослужбовцю:

"Такий же красунчик як і ти!"

"Дякуємо за службу! Нехай Бог береже".

"Щасливі! Бережіть себе. Дякую за захист країни".

Христина Соловій з братом Євгеном Фото: soloviyka/ Instagram

Ба більше, зірка сцени показала рідкісний кадр зі своїм татом Іваном.

"А ще сьогодні ДН (день народження, — Ред.) у мого тата, який дав мені таке прізвище, що всі досі думають, що це псевдонім. А найбільше — віру в себе, наполегливість йти до мети. Будь мені здоровий. Люблю тебе, татку", — написала Христина, показавши архівне фото з іменинником.

Христина Соловій з татом Фото: soloviyka/ Instagram

Про мобілізацію брата співачка повідомила 17 січня 2025 року, на свій 32-й день народження.

"Останні півроку мої серце і розум на Запорізькому напрямку з найближчим для мене рідним братом, Євгеном, офіцером розвідки 65 бригади", — написала тоді Христина Соловій.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Також Фокус писав про суд над Христиною Соловій після виступу в Чорноморську.