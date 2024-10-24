Христина Соловій нарвалася на хейт через поцілунок на сцені з неповнолітнім хлопчиком (відео)

Христина Соловій нарвалася на критику через відео на якому вона цілується з неповнолітнім хлопчиком.

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31-річна співачка Христина Соловій потрапила у скандал через поцілунок з неповнолітнім у себе на концерті у Львові. Відповідне відео артистка опублікувала у себе в соціальних мережах.

Так, на відео можна побачити, як до артистки на сцену підіймається хлопчиків на вигляд років 6-7 і цілує артистку у губу після чого Соловій ніяковіє, а присутні в залі починають викрикувати овації. Відомо, що концерт відбувся вчора, 23 жовтня у місті Львів.

Відео Христина підписала словами: "Діти вчать нас бути невимушеними та сміливими, не показуйте емоції тільки". Вочевидь співачка мала на увазі інтерв’юерку Емму Антонюк з якою у липні 2024 року вона мала інтерв’ю в якому між жінками сталася суперечка через її образ скандалістки й зацікавлення темами німфеток, зґвалтувань і педофілії.

Реакція Еми Антонюк

Побачивши до себе звернення Емма Антонюк опублікувала своє бачення: "Отакий прикол. Насправді, тема сексуалізації підлітків, малолітства, німфетства — трохи про інше. Господи, як же це не смішно, Христино. Страшно і не смішно".

Реакція Еми Антонюк на скандал з Христиною Соловій Фото: скрін

Реакція українців на поцілунок Христини Соловій з неповнолітнім хлопчиком

Натомість українці також по різному сприйняли опубліковане відео, деякі навіть пригрозили співачці кримінальною відповідальністю: "Виглядає як порушення статті 156 Кримінального кодексу України — "Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності", "Ну ніііі, це не нормально навіть для обох дорослих. Для поцілунків, доторків має бути згода обох сторін, а тут дитина, яка не здогадується, що ви повернете голову і підставите губи. Це дуже, дуже погано", "Огидніше за це тільки тріумфальна поза, якою ви закінчили цю ситуацію. Сподіваюся, батьки хлопця вас засудять", "Педофілія — це російська девіація і не круто, пані Христина".

Реакція мережі на поцілунок Христини з неповнолітнім Фото: скрін Реакція мережі на поцілунок Христини з неповнолітнім Фото: скрін Реакція мережі на поцілунок Христини з неповнолітнім Реакція мережі на поцілунок Христини з неповнолітнім Фото: скрін

Що говорять в команді артистки

Фокус звернувся за коментарем до команди співачки, де відповіли: "Не коментуємо. Тут немає чого коментувати взагалі".

Нагадаємо, раніше ми писали, про нецензурну лайку на концерті у Чорноморську: суд прийняв рішення щодо Христини Соловій.

Крім цього, Фокус писав, що слідом за Жаданом до лав ЗСУ мобілізувався брат Христини Соловій.