Кристина Соловий нарвалась на хейт из-за поцелуя на сцене с несовершеннолетним мальчиком (видео)

Кристина Соловий нарвалась на критику из-за видео на котором она целуется с несовершеннолетним мальчиком.

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31-летняя певица Кристина Соловий попала в из-за поцелуя с несовершеннолетним у себя на концерте во Львове. Соответствующее видео артистка опубликовала у себя в социальных сетях.

Так, на видео можно увидеть, как к артистке на сцену поднимается мальчиков на вид лет 6-7 и целует артистку в губу после чего Соловий смущается, а присутствующие в зале начинают выкрикивать овации. Известно, что концерт состоялся вчера, 23 октября в городе Львов.

Видео Кристина подписала словами: "Дети учат нас быть непринужденными и смелыми, не показывайте эмке только". Очевидно певица имела в виду интервьюера Эмму Антонюк с которой в июле 2024 года она имела интервью в ком между женщинами произошел спор из-за ее образа скандалистки и заинтересованности темами нимфеток, изнасилований и педофилии.

Реакция Эмы Антонюк

Увидев к себе обращение Эмма Антонюк опубликовала свое видение: "Вот такой прикол. На самом деле, тема сексуализации подростков, лолитства, нимфетства — немного о другом. Господи, как же это не смешно, Кристина. Страшно и не смешно".

Реакция Эмы Антонюк на скандал с Кристиной Соловий Фото: скрин

Реакция украинцев на поцелуй Кристины Соловий с несовершеннолетним мальчиком

Зато украинцы также по разному восприняли опубликованное видео, некоторые даже пригрозили певице уголовной ответственностью: "Выглядит как нарушение статьи 156 Уголовного кодекса Украины — "Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности", "Ну ниииии, это не нормально даже для обоих взрослых. для поцелуев, прикосновений должно быть согласие обеих сторон, а здесь ребенок, который не догадывается, шо вы повернете голову и подставите губы. это очень, очень плохо", "Отвратительнее этого только триумфальная поза, которой вы закончила эту ситуацию. Надеюсь, родители парня вас осудят", "Педофилия — это русская девиация и не круто, госпожа Кристина".

Реакция сети на поцелуй Кристины с несовершеннолетним Фото: скрин Реакция сети на поцелуй Кристины с несовершеннолетним Фото: скрин Реакция сети на поцелуй Кристины с несовершеннолетним Реакция сети на поцелуй Кристины с несовершеннолетним Фото: скрин

Что говорят в команде артистки

Фокус обратился за комментарием к команде певицы, где ответили: "Не комментируем. Здесь нечего комментировать вообще".

Напомним, ранее мы писали, о нецензурной брани на концерте в Черноморске: суд принял решение в отношении Кристины Соловий.

Кроме этого, Фокус писал, что вслед за Жаданом в ряды ВСУ мобилизовался брат Кристины Соловий.