"Любила українську ідентичність": Христина Соловій висловилася про вбивство Фаріон на ATLAS (відео)

Відому мовознавицю застрелили в дворі її будинку 19 липня 2024 року. Поховають Фаріон на Личаківському кладовищі в понеділок, 22 липня.

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Українська співачка Христина Соловій висловилася з приводу вбивства Ірини Фаріон. Відео ділиться Instagram-акаунт "Музвар".

Артистка виступила на фестивалі ATLAS UNITED 2024, який цього року має благодійну мету. На сцені Христина виголосила промову, присвятивши її покійній мовознавиці Ірині Фаріон, яку застрелили 19 липня 2024 у дворі її будинку у Львові.

Соловій зазначила, що вбита філологиня була однією з небагатьох, кого можна вважати справжнім символом української ідентичності.

"Сьогодні було дуже багато згадок про те, що вона (Ірина Фаріон – ред.) означала й дуже багато з них починалися зі слів: "Як би ми не ставилися до Ірини Фаріон…", "Якою б не була Ірина Фаріон…". Але. Я хочу сказати вам, вона була такою, якою ми самі боїмося собі дозволити бути. Вона любила українську ідентичність в собі так, і закохувала в неї так, як це мало хто вміє. Поважаємо і пам'ятаємо. Вічна пам'ять Ірині Фаріон", — сказала перед багатотисячною аудиторією Христина Соловій.

Христина Соловій

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

19 липня, виходячи зі свого будинку, відома філологиня отримала вогнепальне поранення в голову. Нападник зник з місця вбивства, і його досі шукають правоохоронці.

Фаріон доставили в лікарню, проте медики не змогли врятувати її життя. Близько півночі мовознавиця померла. За словами лікарів, серце постраждалої не витримало.

Поховають Ірину Фаріон на центральній алеї Личаківського кладовища, на полі № 22, неподалік могили Володимира Івасюка, повідомила донька покійної Софія.

Також Фокус писав про нові деталі вбивства Ірини Фаріон.