Христина Соловий показалась с братом, который воюет на Запорожском направлении (фото)
Украинская певица Христина Соловий провела время с братом Евгением, который пришел в отпуск с войны. Впервые за полгода службы родного человека артистки отпустили домой.
"После полугода службы — первый отпуск брата. Запечатлеваю каждое мгновение, которое нам удастся провести вместе. Встретились с Евгением в Киеве, который для нас обоих уже стал вторым домом. Поддерживайте наших защитников и защитниц", — написала Христина.
Так, брат и сестра во время редкой встречи в столице наделали совместных фото. Ранее певица говорила, что ее родной человек служит офицером разведки 65-й бригады.
В комментариях подписчики Соловий наделали комплиментов и поблагодарили военнослужащего:
- "Такой же красавчик как и ты!"
- "Спасибо за службу! Пусть Бог хранит".
- "Счастливы! Берегите себя. Спасибо за защиту страны".
Более того, звезда сцены показала редкий кадр со своим папой Иваном.
"А еще сегодня ДН (день рождения, — Ред.) у моего папы, который дал мне такую фамилию, что все до сих пор думают, что это псевдоним. А больше всего — веру в себя, настойчивость идти к цели. Будь мне здоров. Люблю тебя, папа", — написала Христина, показав архивное фото с именинником.
О мобилизации брата певица сообщила 17 января 2025 года, на свой 32-й день рождения.
"Последние полгода мои сердце и разум на Запорожском направлении с ближайшим для меня родным братом, Евгением, офицером разведки 65 бригады", — написала тогда Христина Соловий.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Христина Соловий поцеловала на концерте маленького мальчика, чем вызвала волну хейта в сети.
- Соловий публично высказалась по поводу убийства Ирины Фарион.
Также Фокус писал о суде над Христиной Соловий после выступления в Черноморске.