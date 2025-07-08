Христина Соловий показалась с братом, который воюет на Запорожском направлении (фото)

Украинская певица Христина Соловий провела время с братом Евгением, который пришел в отпуск с войны. Впервые за полгода службы родного человека артистки отпустили домой.

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"После полугода службы — первый отпуск брата. Запечатлеваю каждое мгновение, которое нам удастся провести вместе. Встретились с Евгением в Киеве, который для нас обоих уже стал вторым домом. Поддерживайте наших защитников и защитниц", — написала Христина.

Так, брат и сестра во время редкой встречи в столице наделали совместных фото. Ранее певица говорила, что ее родной человек служит офицером разведки 65-й бригады.

Христина Соловий с братом Евгением Фото: soloviyka/ Instagram

В комментариях подписчики Соловий наделали комплиментов и поблагодарили военнослужащего:

"Такой же красавчик как и ты!"

"Спасибо за службу! Пусть Бог хранит".

"Счастливы! Берегите себя. Спасибо за защиту страны".

Христина Соловий с братом Евгением Фото: soloviyka/ Instagram

Более того, звезда сцены показала редкий кадр со своим папой Иваном.

"А еще сегодня ДН (день рождения, — Ред.) у моего папы, который дал мне такую фамилию, что все до сих пор думают, что это псевдоним. А больше всего — веру в себя, настойчивость идти к цели. Будь мне здоров. Люблю тебя, папа", — написала Христина, показав архивное фото с именинником.

Христина Соловий с папой Фото: soloviyka/ Instagram

О мобилизации брата певица сообщила 17 января 2025 года, на свой 32-й день рождения.

"Последние полгода мои сердце и разум на Запорожском направлении с ближайшим для меня родным братом, Евгением, офицером разведки 65 бригады", — написала тогда Христина Соловий.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Также Фокус писал о суде над Христиной Соловий после выступления в Черноморске.