"Жахлива огидна історія": Христина Соловій отримувала непристойну пропозицію від депутата

Співачка розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею ще за часів студентства у Львові. Артистка відверто зізналася, як політик намагався схилити її до "стосунків за послугу".

Про цей випадок виконавиця згадала в інтерв'ю для "Люкс ФМ", відповідаючи на питання про пропозиції стосунків заради грошей чи кар'єрного просування. Як виявилося, подія відбулася задовго до того, як Христина стала зіркою всеукраїнського масштабу.

"Стосунки за гроші – ні, пропонували стосунки за послугу. Це жахлива огидна історія. Вона сталася зі мною у Львові, коли я була студенткою. Але дуже швидко зорієнтувалася, що робити", — поділилася артистка.

Найцікавіше сталося згодом, коли Соловій уже здобула популярність. За словами співачки, доля знову звела її з цією родиною, але вже за інших обставин — до неї почав проявляти симпатію син того самого чиновника.

"А потім я подорослішала, стала відомою. І син цього нахабного депутата залицявся до мене. І я його потролила. Нічого страшного не було, але неприємно", — додала Христина.

Співачка вирішила залишити ім'я депутата в таємниці та не стала розкривати специфіку "послуги".

