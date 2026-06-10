Українці дякують Максу Коржу за підтримку ЗСУ: що відбувається

У мережі після гучних і скандальних концертів білоруського співака Макса Коржа раптово почали масово зʼявлятися подяки йому за допомогу українському війську.

Одним з перших про це заговорив волонтер Сергій Стерненко. Він написав у Threads, що Корж "справді допоміг українській армії".

Макс Корж допоміг ЗСУ?

Після допису Стерненка українці задалися питанням, чи справді артист з розмитою позицією щодо війни підтримав українське військо:

"Дякуємо Максу Коржу за донати українській армії!"

"Бригаду, будь ласка Це як і Лорак?"

Сам Стерненко згодом додав, що не потрібно "підставляти людину". Така ж комунікація відбувається з Ані Лорак, яка залишилася жити і працювати в Росії, зрадивши свою країну. Українці постійно "дякують" їй за підтримку ЗСУ в соцмережах, через що тепер уродженка Буковини має проблеми в РФ, зокрема там скасовують її концерти.

Відео дня

Фото: Threads

Після допису Стерненка мережею швидко "полетіли" меми про те, як на концерті Коржа, де було багато росіян, збирали донати на СОУ, а сьогоднішня атака на РФ була проведена ракетою з підписом Коржа.

Фото: Threads

"Жарти жартами, але Макс Корж — наш козак. Дякую за такий величезний донат Стерненку. Це просто фантастика якась", — написала маркетологиня Софія Дутчак.

Фото: Threads

Фото: Threads

Один українець написав: "У пана Стерненка зараз розгортається потужний соціологічний кейс який можемо спостерігати онлайн. Як легко маніпулювати свідомістью людей через соцмережі. Дуже цікаво". Йому відповіли, що цим кейсом перевіряється почуття гумору людей.

Фото: Threads

Фото: Threads

Фото: Threads

Ба більше, вже й "організували" концерт Стерненка і Коржа в Житомирі.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

На концерті білоруського виконавця у Бухаресті глядачі почали вигукувати "Путін х**о". Після чого співак закликав їх не згадувати жодних інших імен, окрім свого.

Російський репер Face засудив Коржа за відсутність позиції щодо війни в Україні.

Крім того, Польща почала примусову депортацію українців після концерту білоруса в серпні минулого року. Загалом у списку на висилку з країни — 63 людини. Більшість із них — українці, які влаштували масові заворушення.