Українці дякують Максу Коржу за підтримку ЗСУ: що відбувається
У мережі після гучних і скандальних концертів білоруського співака Макса Коржа раптово почали масово зʼявлятися подяки йому за допомогу українському війську.
Одним з перших про це заговорив волонтер Сергій Стерненко. Він написав у Threads, що Корж "справді допоміг українській армії".
Макс Корж допоміг ЗСУ?
Після допису Стерненка українці задалися питанням, чи справді артист з розмитою позицією щодо війни підтримав українське військо:
- "Дякуємо Максу Коржу за донати українській армії!"
- "Бригаду, будь ласка Це як і Лорак?"
Сам Стерненко згодом додав, що не потрібно "підставляти людину". Така ж комунікація відбувається з Ані Лорак, яка залишилася жити і працювати в Росії, зрадивши свою країну. Українці постійно "дякують" їй за підтримку ЗСУ в соцмережах, через що тепер уродженка Буковини має проблеми в РФ, зокрема там скасовують її концерти.
Після допису Стерненка мережею швидко "полетіли" меми про те, як на концерті Коржа, де було багато росіян, збирали донати на СОУ, а сьогоднішня атака на РФ була проведена ракетою з підписом Коржа.
"Жарти жартами, але Макс Корж — наш козак. Дякую за такий величезний донат Стерненку. Це просто фантастика якась", — написала маркетологиня Софія Дутчак.
Один українець написав: "У пана Стерненка зараз розгортається потужний соціологічний кейс який можемо спостерігати онлайн. Як легко маніпулювати свідомістью людей через соцмережі. Дуже цікаво". Йому відповіли, що цим кейсом перевіряється почуття гумору людей.
Ба більше, вже й "організували" концерт Стерненка і Коржа в Житомирі.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- На концерті білоруського виконавця у Бухаресті глядачі почали вигукувати "Путін х**о". Після чого співак закликав їх не згадувати жодних інших імен, окрім свого.
- Російський репер Face засудив Коржа за відсутність позиції щодо війни в Україні.
Крім того, Польща почала примусову депортацію українців після концерту білоруса в серпні минулого року. Загалом у списку на висилку з країни — 63 людини. Більшість із них — українці, які влаштували масові заворушення.