Відомий російський репер Face засудив Макса Коржа за відсутність позиції щодо війни в Україні (відео)

Face зі сцени заявив, що за увесь час війни в Україні дуже сильно розчарувався стосовно справедливості у цьому світі і звинуватив Коржа в намаганні всидти на двох стільцях.

Related video

Відомий російський реп-музикант Face (Іван Дрьомін) засудив свого білоруського колегу — репера Макса Коржа за відсутність позиції щодо війни в Україні. Про це він сказав під час свого виступу у Варшаві 22 серпня.

Face зі сцени заявив, що за увесь час війни в Україні дуже сильно розчарувався стосовно справедливості у цьому світі.

"Зараз, за великим рахунком, Україну просто кинули на**й. Будемо чесними і об'єктивним, це так і є. В Америці змінилася влада… і це мене чесно, роз**бало. Я розумію, що з такою підтримкою х** вернешся до кордонів 1991 року. Я бажаю Україні колись таки добитися справедливості, а зараз з мінімальними втратами якось відбрикнутися від моєї Батьківщини", — сказав репер.

Він висловив свою підтримку Україні і заявив, що саме Росія напала на незалежну державу. Також Face звернувся до білоруського виконавця Макса Коржа, який нещодавно виступав у Варшаві і зібрав тут понад 70 тисяч гляачів, і звинуватив того в недостатньо ясно вираженій позиції щодо війни в Україні.

"За фактом, моя країна вторглася в сусідню країну, яку я теж дуже полюбив, коли давав там концерти. Мені б хотілося, щоб такі артисти, як Макс Корж, говорили прямо, коли на них ходять, якби, 70 тисяч людей — росіян, українців та білорусів. Ти людина, яка може цих людей між собою склеїти: вони на твоєму концерті всі разом, незважаючи на війну, незважаючи на всю х**ню. Тому, Макс, по-братськи, кажи як є, досить виляти, на **й, хвостом, реально, — висловився Face зі сцени.

На цьому моменті натовп підтримав репера гучними вигуками.

"І всім раджу не сидіти на двох стільцях і говорити як є, бо це нам треба для себе. Інакше нас усі ці у***шні люди просто на**й зжеруть на цій планеті. Тому слава Україні, — закінчив промову російський виконавець.

Нагадаємо, що у березні 2022 року 28-річний Іван Дремін залишив Росію — невдовзі після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З того часу репер не повертався на Батьківщину і навіть оголошував про намір більше ніколи в житті цього не робити.

Нагадаємо, що раніше білоруський співак Макс Корж скасував концерти у РФ після хвилі хейту, яка піднялася у соцмережах після його неоднозначної позиції на вторгнення ЗС РФ в Україну.

Також повідомлялося, що український телеведучий Анатолій Анатоліч розкритикував білоруського співака Макса Коржа, який на концерті в Польщі закликав зупинити війну, проте не уточнив, до кого саме він звертається.

Після концерту білоруського репера Макса Коржа на Національному стадіоні у Варшаві проти 63 осіб порушили справи.