"Не можу співати про життя у кайф". Співак Макс Корж відмінив концерти у Росії

Втім, таке рішення він ухвалив не відразу, а лише коли в соцмережах його звинуватили у неоднозначній позиції щодо війни в Україні

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Білоруський співак Макс Корж скасував концерти у РФ після хвилі хейту, яка піднялася у соцмережах після його неоднозначної позиції на вторгнення ЗС РФ в Україну. Про це він повідомив у сторіс в Instagram.

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До війни співак успішно гастролював Росією та Україною. Так, на його останній концерт в Одесі рік тому зібралося стільки людей, що навіть довелося переносити матч, щоб відновити газон.

24 лютого у своєму Instagram Макс Корж висловився про вторгнення Росії. Він написав, що "засуджує вторгнення та бомбардування суверенної країни".

Днями випустив новий трек, у якому заспівав про війну в Україні. У пісні "Свій дім" він повідомив, що "Україна палає", але не повідомив прямо, хто на неї напав:

Весна рыдает, Украина пылает,

Мир не менялся, мир таков.

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?

Но прав, кто защищает свой дом.

[ + – ] Новий трек Макса Коржа

Втім, на це шанувальники не звернули б уваги, якби не сплив графік гастролей Коржа з якого випливало, що він збирається виступати в РФ у трьох містах.

[ + – ] Розклад концертів Макса Коржа Фото: Соцсети

Його засудили за подібне лицемірство.

Тож сьогодні Корж заявив, що концертів у Росії та Білорусі не буде.

"Малі, як ви вже здогадалися, цього року в наших країнах концертів не буде. Не можу я співати про життя в кайф, коли кожен день ці життя відбираються. Бережіть себе. Все буде добре", — написав Корж на своїй сторінці у Instagram. Найближчий концерт Коржа відбудеться у Ташкенті, Узбекистан, 18 червня.