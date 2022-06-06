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"Не можу співати про життя у кайф". Співак Макс Корж відмінив концерти у Росії

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Фото: Instagram maxkorzhmus | Макс Корж

Втім, таке рішення він ухвалив не відразу, а лише коли в соцмережах його звинуватили у неоднозначній позиції щодо війни в Україні

Білоруський співак Макс Корж скасував концерти у РФ після хвилі хейту, яка піднялася у соцмережах після його неоднозначної позиції на вторгнення ЗС РФ в Україну. Про це він повідомив у сторіс в Instagram.

До війни співак успішно гастролював Росією та Україною. Так, на його останній концерт в Одесі рік тому зібралося стільки людей, що навіть довелося переносити матч, щоб відновити газон.

24 лютого у своєму Instagram Макс Корж висловився про вторгнення Росії. Він написав, що "засуджує вторгнення та бомбардування суверенної країни".

Днями випустив новий трек, у якому заспівав про війну в Україні. У пісні "Свій дім" він повідомив, що "Україна палає", але не повідомив прямо, хто на неї напав:

Весна рыдает, Украина пылает,

Мир не менялся, мир таков.

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?

Но прав, кто защищает свой дом.

Новий трек Макса Коржа

Втім, на це шанувальники не звернули б уваги, якби не сплив графік гастролей Коржа з якого випливало, що він збирається виступати в РФ у трьох містах.

макс корж, концерт, білоруський співак, концерти у Росії
Розклад концертів Макса Коржа
Фото: Соцсети

Його засудили за подібне лицемірство.

Тож сьогодні Корж заявив, що концертів у Росії та Білорусі не буде.

"Малі, як ви вже здогадалися, цього року в наших країнах концертів не буде. Не можу я співати про життя в кайф, коли кожен день ці життя відбираються. Бережіть себе. Все буде добре", — написав Корж на своїй сторінці у Instagram. Найближчий концерт Коржа відбудеться у Ташкенті, Узбекистан, 18 червня.