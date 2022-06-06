"Не могу петь про жизнь в кайф". Певец Макс Корж отменил концерты в России
Впрочем, такое решение он принял не сразу, а только когда в соцсетях его обвинили в неоднозначной позиции по поводу войны в Украине
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Белорусский певец Макс Корж отменил концерты в РФ после волны хейта, которая поднялась в соцсетях после его неоднозначной позиции на вторжение ВС РФ в Украину. Об этом он сообщил в сторис в Instagram.
До войны певец успешно гастролировал по России и Украине. Так на его последний концерт в Одессе год назад собралось столько людей, что даже пришлось переносить матч, чтобы восстановить газон.
24 февраля, в своем Instagram Макс Корж высказался о вторжении России. Он написал, что "осуждает вторжение и бомбардировку суверенной страны".
На днях выпустил новый трек, в которой спел о войне в Украине. В песне "Свой дом" он сообщил, что "Украина пылает", но не сообщил прямо, кто на нее напал:
Весна рыдает, Украина пылает,
Мир не менялся, мир таков.
Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?
Но прав, кто защищает свой дом.
Впрочем, на это бы поклонники не обратили внимание, если бы не всплыл график гастролей Коржа из которого следовало, что он собирается выступать в РФ в трех городах.
Его осудили за подобное лицемерие.
Так что сегодня Корж заявил, что концертов в России и Беларуси не будет.
"Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются. Берегите себя. Все будет хорошо", – написал Корж на своей странице в Instagram. Ближайший концерт Коржа пройдет в Ташкенте, Узбекистан, 18 июня.