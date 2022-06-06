"Не могу петь про жизнь в кайф". Певец Макс Корж отменил концерты в России

Впрочем, такое решение он принял не сразу, а только когда в соцсетях его обвинили в неоднозначной позиции по поводу войны в Украине

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Белорусский певец Макс Корж отменил концерты в РФ после волны хейта, которая поднялась в соцсетях после его неоднозначной позиции на вторжение ВС РФ в Украину. Об этом он сообщил в сторис в Instagram.

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До войны певец успешно гастролировал по России и Украине. Так на его последний концерт в Одессе год назад собралось столько людей, что даже пришлось переносить матч, чтобы восстановить газон.

24 февраля, в своем Instagram Макс Корж высказался о вторжении России. Он написал, что "осуждает вторжение и бомбардировку суверенной страны".

На днях выпустил новый трек, в которой спел о войне в Украине. В песне "Свой дом" он сообщил, что "Украина пылает", но не сообщил прямо, кто на нее напал:

Весна рыдает, Украина пылает,

Мир не менялся, мир таков.

Эй, брат, бывай, где будем, кто знает?

Но прав, кто защищает свой дом.

[ + – ] Новый трек Макса Коржа

Впрочем, на это бы поклонники не обратили внимание, если бы не всплыл график гастролей Коржа из которого следовало, что он собирается выступать в РФ в трех городах.

[ + – ] Расписание концертов Макса Коржа Фото: Соцсети

Его осудили за подобное лицемерие.

Так что сегодня Корж заявил, что концертов в России и Беларуси не будет.

"Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются. Берегите себя. Все будет хорошо", – написал Корж на своей странице в Instagram. Ближайший концерт Коржа пройдет в Ташкенте, Узбекистан, 18 июня.