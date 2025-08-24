Известный российский рэпер Face осудил Макса Коржа за отсутствие позиции по войне в Украине (видео)

Face со сцены заявил, что за все время войны в Украине очень сильно разочаровался относительно справедливости в этом мире и обвинил Коржа в попытке усидеть на двух стульях.

Related video

Известный российский рэп-музыкант Face (Иван Дремин) осудил своего белорусского коллегу — рэпера Макса Коржа за отсутствие позиции относительно войны в Украине. Об этом он сказал во время своего выступления в Варшаве 22 августа.

Face со сцены заявил, что за все время войны в Украине очень сильно разочаровался относительно справедливости в этом мире.

"Сейчас, по большому счету, Украину просто кинули на**й. Будем честными и объективным, это так и есть. В Америке сменилась власть... и это меня честно, раз**бало. Я понимаю, что с такой поддержкой х** вернешься к границам 1991 года. Я желаю Украине когда-то таки добиться справедливости, а сейчас с минимальными потерями как-то отбрыкнуться от моей Родины", — сказал рэпер.

Он выразил свою поддержку Украине и заявил, что именно Россия напала на независимое государство. Также Face обратился к белорусскому исполнителю Максу Коржу, который недавно выступал в Варшаве и собрал здесь более 70 тысяч зрителей, и обвинил того в недостаточно ясно выраженной позиции относительно войны в Украине.

"По факту, моя страна вторглась в соседнюю страну, которую я тоже очень полюбил, когда давал там концерты. Мне бы хотелось, чтобы такие артисты, как Макс Корж, говорили прямо, когда на них ходят, как бы, 70 тысяч человек — россиян, украинцев и белорусов. Ты человек, который может этих людей между собой склеить: они на твоем концерте все вместе, несмотря на войну, несмотря на всю х**ню. Поэтому, Макс, по-братски, говори как есть, хватит вилять, на **й, хвостом, реально, — высказался Face со сцены.

На этом моменте толпа поддержала рэпера громкими возгласами.

"И всем советую не сидеть на двух стульях и говорить как есть, потому что это нам надо для себя. Иначе нас все эти у***шные люди просто на**й сожрут на этой планете. Поэтому слава Украине, — закончил речь российский исполнитель.

Напомним, что в марте 2022 года 28-летний Иван Дремин покинул Россию — вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину. С тех пор рэпер не возвращался на Родину и даже объявлял о намерении больше никогда в жизни этого не делать.

Напомним, что ранее белорусский певец Макс Корж отменил концерты в РФ после волны хейта, которая поднялась в соцсетях после его неоднозначной позиции на вторжение ВС РФ в Украину.

Также сообщалось, что украинский телеведущий Анатолий Анатолич раскритиковал белорусского певца Макса Коржа, который на концерте в Польше призвал остановить войну, однако не уточнил, к кому именно он обращается.

После концерта белорусского рэпера Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве против 63 человек возбудили дела.