Польща почала примусову депортацію українців після концерту Макса Коржа

Загалом у списку на висилку з країни — 63 людини. Більшість із них — українці, які влаштували масові заворушення на концерті білоруського російськомовного репера Макса Коржа у Варшаві 9 серпня.

Related video

Станом на 25 серпня з країни примусово депортовано 13 осіб, ще 10 покинули її добровільно, повідомляє польське видання Interia Wydarzenia.

"На сьогодні з нашої території примусово видворено 13 іноземців, які становлять загрозу державній безпеці та громадському порядку", — заявив командувач Прикордонної служби генерал-майор Роберт Баган на брифінгу в Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації.

Ще 10 осіб залишили країну самі, крім того, 30 осіб внесено до списку небажаних осіб на території Республіки Польща, а також до Шенгенської інформаційної системи для заборони на в'їзд і проживання в країнах Шенгенської угоди.

Баган додав, що на підставі даних, отриманих від поліції, польські служби виявили загалом 63 іноземці, щодо яких проводять процедуру висилки.

Заворушення на концерті Коржа у Варшаві сколихнули Польщу

За словами міністра внутрішніх справ і адміністрації Марціна Кервінського, якщо хтось із гостей порушить закон, влада реагуватиме "найрішучішим чином".

"Якщо будь-хто з наших гостей переступить межі закону, ми відповімо дуже рішуче. Ми гостинна країна, ми підтримуємо Україну і наших гостей з України і робимо все можливе, щоб Україна виграла цю війну. Однак, якщо хтось порушить наш закон, незалежно від громадянства, він має бути готовий втратити статус гостя в Польщі", — запевнив він.

Прем'єр-міністр Дональд Туск також раніше оголосив про застосування закону, подякувавши службам безпеки за оперативну реакцію і оголосивши про депортацію. Тоді він повідомив, що після концерту було ідентифіковано 57 громадян України та шість громадян Білорусі, які стали учасниками масових заворушень на стадіоні.

"Я хотів би на цьому особливо наголосити. Ситуація аналогічна тій, що склалася на кордоні з Польщею. Роль держави — діяти ефективно і швидко, караючи всіх винних, незалежно від того, чи є вони українцями, білорусами, поляками або німцями. Закон має дотримуватися", — заявив він, застерігаючи від сплеску антиукраїнських настроїв у Польщі.

Минулого тижня польські прикордонники видворили 18-річну мешканку Дніпра, яка брала участь в інциденті на концерті Коржа, з країни. Дівчина навчалася там в університеті та працювала, але тепер змушена повернутися до свого міста.

Концерт Макса Коржа у Варшаві та прапор УПА

Виступ Макса Коржа відбувся на Національному стадіоні PGE 9 серпня і зібрав близько 100 тисяч глядачів. Червоно-чорний прапор, який було піднято серед публіки, депутат партії "Право і справедливість" Даріуш Матецький назвав неприйнятним і пообіцяв подати скаргу в окружну прокуратуру Варшави.

Польська поліція під час концерту затримала 109 осіб за правопорушення, зокрема зберігання наркотиків, напад на охоронців, використання піротехніки та незаконне проникнення. Було накладено штрафи на суму близько 11 тисяч 500 злотих (130 тисяч грн, — ред.) і подано 38 заяв до суду.

Чоловік, який приніс прапор, пізніше вибачився у відеозверненні.

"Якщо хтось образився, я прошу вибачення. Дякую полякам, які допомагають Україні, і ще раз вибачте мене", — сказав він.

Адміністрація стадіону заявила про звернення до правоохоронців щодо можливого злочину.

Нагадаємо, Фокус писав, що російський репер Face засудив Макса Коржа за відсутність позиції щодо війни в Україні.