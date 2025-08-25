Польша начала принудительную депортацию украинцев после концерта Макса Коржа

Всего в списке на высылку из страны – 63 человека. Большинство из них – украинцы, которые устроили массовые беспорядки на концерте белорусского русскоязычного рэпера Макса Коржа в Варшаве 9 августа.

По состоянию на 25 августа из страны принудительно депортированы 13 человек, еще 10 покинули ее добровольно, сообщает польское издание Interia Wydarzenia.

"На сегодняшний день с нашей территории принудительно выдворены 13 иностранцев, представляющих угрозу государственной безопасности и общественному порядку", — заявил командующий Пограничной службой генерал-майор Роберт Баган на брифинге в Министерстве внутренних дел и администрации.

Еще 10 человек покинули страну сами, кроме того 30 человек внесены в список нежелательных лиц на территории Республики Польша, а также в Шенгенскую информационную систему для запрета на въезд и проживание в странах Шенгенского соглашения.

Баган добавил, что на основании данных, полученных от полиции, польские службы выявили всего 63 иностранца, в отношении которых проводится процедура высылки.

Беспорядки на концерте Коржа в Варшаве всколыхнули Польшу

По словам министра внутренних дел и администрации Марцина Кервинского, если кто из гостей нарушит закон, власти будут реагировать "самым решительным образом".

"Если кто-либо из наших гостей переступит границы закона, мы ответим очень решительно. Мы гостеприимная страна, мы поддерживаем Украину и наших гостей из Украины и делаем все возможное, чтобы Украина выиграла эту войну. Однако, если кто-то нарушит наш закон, независимо от гражданства, он должен быть готов потерять статус гостя в Польше", — заверил он.

Премьер-министр Дональд Туск также ранее объявил о применении закона, поблагодарив службы безопасности за оперативную реакцию и объявив о депортации. Тогда он сообщил, что после концерта были идентифицированы 57 граждан Украины и шесть граждан Беларуси, которые стали участниками массовых беспорядков на стадионе.

"Я хотел бы это особо подчеркнуть. Ситуация аналогична той, что сложилась на границе с Польшей. Роль государства — действовать эффективно и быстро, наказывая всех виновных, независимо от того, являются ли они украинцами, белорусами, поляками или немцами. Закон должен соблюдаться", — заявил он, предостерегая от всплеска антиукраинских настроений в Польше.

На прошлой неделе польские пограничники выдворили 18-летнюю жительницу Днепра, которая участвовала в инциденте на концерте Коржа, из страны. Девушка училась там в университете и работала, но теперь вынуждена вернуться в свой город.

Концерт Макса Коржа в Варшаве и флаг УПА

Выступление Макса Коржа состоялось на Национальном стадионе PGE 9 августа и собрало около 100 тысяч зрителей. Красно-черный флаг, который был поднят среди публики, депутат партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий назвал неприемлемым и пообещал подать жалобу в окружную прокуратуру Варшавы.

Польская полиция во время концерта задержала 109 человек за правонарушения, в частности хранение наркотиков, нападение на охранников, использование пиротехники и незаконное проникновение. Были наложены штрафы на сумму около 11 тысяч 500 злотых (130 тысяч грн, — ред.) и подано 38 заявлений в суд.

Мужчина, который принес флаг, позже извинился в видеообращении.

"Если кто-то обиделся, я прошу прощения. Спасибо полякам, которые помогают Украине, и еще раз извините меня", — сказал он.

Администрация стадиона заявила об обращении к правоохранителям относительно возможного преступления.

