Співала для українських військових: у Росії масово скасовують концерти Ані Лорак
Колишня українська співачка Ані Лорак, яка живе та працює в Москві, а також отримала російське громадянство, потрапила у черговий скандал в РФ.
Її концерти масово скасовують у російських містах з багатьох причин. Про це сама Лорак написала на своїй сторінці в Instagram.
"Дорогі друзі! З прикрістю повідомляємо, що концерти Ані Лорак у Хабаровську, Владивостоці та Южно-Сахалінську в рамках цього туру не відбудуться", — йдеться у дописі.
Як розповідають організатори концертного туру Лорак, зі свого боку вони зробили все необхідне для організації та проведення заходів.
"Однак за підсумками наших звернень, узгодження отримано не було. У ряді випадків були вказані формальні причини, а у Владивостоці було отримано пряме розпорядження голови міста скасувати захід", — йдеться у дописі.
На сторінці також опублікували документ з адміністрації Владивостока, де йдеться, що концерт Лорак не відбудеться через її "неоднозначну позицію" щодо вторгнення Росії а Україну, а також російські чиновники запевняють, що нібито Лорак виступала перед українськими військовими та пораненими, які захищають Україну від російської агресії.
Тож тепер виходить, що творчість Ані Лорак, яка зрадила свою країну, не потрібна в РФ. Також їй роками дорікають за український паспорт і недостатню демонстрацію лояльності до Кремля.
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