Пела для украинских военных: в России массово отменяют концерты Ани Лорак

Бывшая украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в Москве, а также получила российское гражданство, попала в очередной скандал в РФ.

Ее концерты массово отменяют в российских городах по многим причинам. Об этом сама Лорак написала на своей странице в Instagram.

"Дорогие друзья! С сожалением сообщаем, что концерты Ани Лорак в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске в рамках этого тура не состоятся", — говорится в заметке.

Как рассказывают организаторы концертного тура Лорак, со своей стороны они сделали все необходимое для организации и проведения мероприятий.

Концерты Лорак были отменены в РФ Фото: Скриншот

"Однако по итогам наших обращений, согласование получено не было. В ряде случаев были указаны формальные причины, а во Владивостоке было получено прямое распоряжение главы города отменить мероприятие", — говорится в заметке.

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Во Владивостоке отменили концерт Лорак Фото: Скриншот

На странице также опубликовали документ из администрации Владивостока, где говорится, что концерт Лорак не состоится из-за ее "неоднозначной позиции" относительно вторжения России в Украину, а также российские чиновники уверяют, что якобы Лорак выступала перед украинскими военными и ранеными, которые защищают Украину от российской агрессии.

И теперь получается, что творчество Ани Лорак, которая предала свою страну, не нужно в РФ. Также ее годами упрекают за украинский паспорт и недостаточную демонстрацию лояльности к Кремлю.

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