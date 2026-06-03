Пела для украинских военных: в России массово отменяют концерты Ани Лорак
Бывшая украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в Москве, а также получила российское гражданство, попала в очередной скандал в РФ.
Ее концерты массово отменяют в российских городах по многим причинам. Об этом сама Лорак написала на своей странице в Instagram.
"Дорогие друзья! С сожалением сообщаем, что концерты Ани Лорак в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске в рамках этого тура не состоятся", — говорится в заметке.
Как рассказывают организаторы концертного тура Лорак, со своей стороны они сделали все необходимое для организации и проведения мероприятий.
"Однако по итогам наших обращений, согласование получено не было. В ряде случаев были указаны формальные причины, а во Владивостоке было получено прямое распоряжение главы города отменить мероприятие", — говорится в заметке.
На странице также опубликовали документ из администрации Владивостока, где говорится, что концерт Лорак не состоится из-за ее "неоднозначной позиции" относительно вторжения России в Украину, а также российские чиновники уверяют, что якобы Лорак выступала перед украинскими военными и ранеными, которые защищают Украину от российской агрессии.
И теперь получается, что творчество Ани Лорак, которая предала свою страну, не нужно в РФ. Также ее годами упрекают за украинский паспорт и недостаточную демонстрацию лояльности к Кремлю.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
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