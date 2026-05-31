"Трудно понять": известный режиссер откровенно высказался о Повалий и Лорак

Украинский режиссер Семен Горов, который работал над телевизионными мюзиклами "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка" и "Сорочинская ярмарка", поделился мыслями об артистах, которые выбрали пророссийскую позицию. Он прокомментировал взгляды Таисия Повалий и Ани Лорак, с которыми ранее сотрудничал.

Во время разговора журналисты OBOZ.UA спросили режиссера, который работал над десятками музыкальных клипов, фильмов, сериалов и телевизионных шоу, о его отношении к Таисии Повалий, с которой он в свое время работал, и стала ли для него неожиданностью ее нынешняя позиция.

"Знаете, я не люблю кого-то осуждать, но некоторые вещи мне трудно понять. Таисию Повалий я действительно знал лично, работал с ней. Она и тогда не скрывала своих политических взглядов — была доверенным лицом Януковича, поддерживала его. Но тогда это все же воспринималось как часть демократии: человек имеет право на свои убеждения", — ответил Горов.

Однако после событий последних лет он не может понять заявления, направленные против страны и людей, которые продолжают жить и гибнуть в Украине отметил режиссер. Он добавил, что пытался найти для себя объяснение такому поведению, однако сделать этого не смог. Он также вспомнил недавно просмотренное интервью певицы и отметил, что его неприятно поразило решение певицы пойти на разрыв даже с собственным сыном.

Отдельно журналисты поинтересовались мнением режиссера относительно Ани Лорак, с которой он также работал в прошлом.

"Честно говоря, не очень хочу погружаться в эту тему и анализировать их психологию. Мне кажется, там все вместе: успех, деньги, жизнь в другой реальности и нежелание задавать себе болезненные вопросы. Потому что если начнешь честно отвечать на них — придется переживать, сочувствовать, ломать свой комфортный мир", — ответил режиссер.

По его мнению, честные ответы на такие вопросы заставляют человека сопереживать, переосмысливать события и разрушать собственную зону комфорта. Именно поэтому, считает он, часто появляются фразы вроде "не все так однозначно", "я вне политики" или "от меня ничего не зависит".

"Я не психолог и не судья. К сожалению, так было во все времена: во время больших потрясений всегда находятся люди, которые переходят на другую сторону", — подытожил Семен Горов.

Напомним, что Таисия Повалий получила гражданство РФ и была заочно приговорена в Украине к 12 годам лишения свободы. Суд также принял решение о конфискации ее имущества в пользу государства. Певицу признали виновной в коллаборационной деятельности и публичной поддержке России.

