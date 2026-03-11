Стужук рассказала, как Тина Кароль якобы "выгоняла" Ани Лорак из Украины

Скандальная блогерша София Стужук поддержала певицу украинского происхождения Ани Лорак, которая давно живет в России и молчит о войне в родной стране.

В Threads Стужук вспомнила, как артистку якобы выгоняли из Украины и как этому якобы поспособствовала Тина Кароль.

Стужук поддержала Ани Лорак

"Послушала интервью Ани Лорак. Какая потрясающая женщина. А историю о ее выживании из Украины мне рассказывал друг еще в 20 году, который работал в агентстве тогда. Еще тогда рассказывал мне о том, как пиарщики Тани Либерман (Тина Кароль, — Ред.) постарались", — написала блогерша, которая сейчас живет за границей.

Стужук даже заговорила, что с ней вроде бы произошло подобное.

"Эх, тогда я даже не подозревала, что со мной случится подобная х**ня. И это я даже не певица", — добавила блогерша.

Відео дня

Ани Лорак ранее говорила о "давлении" в Украине Фото: АНИ ЛОРАК/Instagram

Реакция сети

В комментариях украинцы в очередной раз критически высказались в сторону Стужук:

"Сначала выучи элементарное — Украина пишется с большой буквы. А уже потом восхваляй тех, кто продался. Потому что выглядит это очень мерзко".

"Соня, вы как будто сами уехали из Украины, никто вас не прогонял. И принимать оплаты из россии вас как будто также никто не заставляет".

"Как-то много ошибок во фразе "я кон**ная".

"Какая же ты мразь соня, человек без страны и дома".

"Ты бы для начала, с большой буквы писала — Украина! Потом рассказала людям, как ты сама уехала, а то бедную, заставили. И то, как ты сотрудничала и дальше продолжаешь с россией".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Тина Кароль публично отреагировала на заявления Ани Лорак, которая ранее обвинила ее в якобы препятствовании карьере в Украине.

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая молчит о войне и живет в РФ, заговорила о "давлении в Украине".

Кроме того, артистка официально стала гражданкой России. Соответствующие документы она якобы подала еще в феврале 2023 года.