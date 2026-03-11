Стужук розповіла, як Тіна Кароль начебто "виганяла" Ані Лорак з України
Скандальна блогерка Софія Стужук підтримала співачку українського походження Ані Лорак, яка давно живе в Росії та мовчить про війну в рідній країні.
У Threads Стужук пригадала, як артистку начебто виганяли з України і як цьому начебто посприяла Тіна Кароль.
Стужук підтримала Ані Лорак
"Послухала інтерв'ю Ані Лорак. Яка приголомшлива жінка. А історію про її виживання з України мені розповідав друг ще в 20 році, який працював у агентстві тоді. Ще тоді розповідав мені про те, як піарники Тані Ліберман (Тіна Кароль, — Ред.) постаралися", — написала блогерка, яка наразі живе за кордоном.
Стужук навіть заговорила, що з нею начебто сталося подібне.
"Ех, тоді я навіть не підозрювала, що зі мною трапиться подібна х**ня. І це я навіть не співачка", — додала блогерка.
Реакція мережі
У коментарях українці вчергове критично висловилися в бік Стужук:
- "Спочатку вивчи елементарне — Україна пишеться з великої літери. А вже потім вихваляй тих, хто продався. Бо виглядає це дуже гидко".
- "Соня, ви наче самі поїхали з України, ніхто вас не проганяв. І приймати оплати з росії вас наче також ніхто не заставляє".
- "Якось багато помилок у фразі "я кон**на".
- "Яка ж ти мразь соня, особа без країни і дому".
- "Ти б для початку, з великої літери писала — Україна! Потім розказала людям, як ти сама поїхала, а то бідну, змусили. І те, як ти співпрацювала і далі продовжуєш з росією".
