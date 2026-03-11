Стужук розповіла, як Тіна Кароль начебто "виганяла" Ані Лорак з України

Скандальна блогерка Софія Стужук підтримала співачку українського походження Ані Лорак, яка давно живе в Росії та мовчить про війну в рідній країні.

У Threads Стужук пригадала, як артистку начебто виганяли з України і як цьому начебто посприяла Тіна Кароль.

Стужук підтримала Ані Лорак

"Послухала інтерв'ю Ані Лорак. Яка приголомшлива жінка. А історію про її виживання з України мені розповідав друг ще в 20 році, який працював у агентстві тоді. Ще тоді розповідав мені про те, як піарники Тані Ліберман (Тіна Кароль, — Ред.) постаралися", — написала блогерка, яка наразі живе за кордоном.

Стужук навіть заговорила, що з нею начебто сталося подібне.

"Ех, тоді я навіть не підозрювала, що зі мною трапиться подібна х**ня. І це я навіть не співачка", — додала блогерка.

Ані Лорак раніше казала про "тиск" в Україні Фото: АНИ ЛОРАК/Instagram

Реакція мережі

У коментарях українці вчергове критично висловилися в бік Стужук:

"Спочатку вивчи елементарне — Україна пишеться з великої літери. А вже потім вихваляй тих, хто продався. Бо виглядає це дуже гидко".

"Соня, ви наче самі поїхали з України, ніхто вас не проганяв. І приймати оплати з росії вас наче також ніхто не заставляє".

"Якось багато помилок у фразі "я кон**на".

"Яка ж ти мразь соня, особа без країни і дому".

"Ти б для початку, з великої літери писала — Україна! Потім розказала людям, як ти сама поїхала, а то бідну, змусили. І те, як ти співпрацювала і далі продовжуєш з росією".

