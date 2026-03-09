Тіна Кароль різко звернулась до Ані Лорак прямо на своєму концерті: "Давно хотіла це сказати" (відео)

Українська співачка Тіна Кароль публічно відреагувала на заяви Ані Лорак, яка раніше звинуватила її у нібито перешкоджанні кар’єрі в Україні. Артистка відповіла на ці слова просто під час концерту в Одесі, звернувшись до глядачів із емоційною промовою.

Перед виконанням композиції "Україна – це ти" Кароль вирішила прокоментувати звинувачення, які пролунали від Лорак. Співачка наголосила, що давно хотіла висловитися щодо цієї ситуації. Відео моменту з’явилося у TikTok.

"Дуже складно в житті зробити вибір і йти прямо, не озираючись. Але значно простіше правою рукою брати російські рублі, а лівою витирати сльози й говорити, що тебе "не пускають у країну". Я давно хотіла це сказати", — заявила вона зі сцени.

Після цих слів артистка продемонструвала зі сцени середній палець, адресувавши цей жест, ймовірно, Ані Лорак.

Що стало причиною конфлікту

Нещодавно співачка українського походження Ані Лорак, яка тривалий час живе та працює в Росії і уникає публічних заяв про війну, заявила про нібито "тиск" на неї в Україні. У своїх коментарях вона також згадала Тіну Кароль.

За словами Лорак, активні гастролі в Росії розпочалися після її участі в Євробаченні-2008, де вона представляла Україну. Артистка припустила, що її популярність у той період могла викликати заздрість серед колег по сцені.

"Це сталося після Євробачення. У 2008–2010 роках у мене був пік гастролей у Росії. Я стала народною артисткою України. Такий успіх, звісно, міг викликати неприємні почуття у деяких людей. Але нехай історія все розставить на свої місця", — сказала вона.

Крім того, співачка припустила, що складнощі з поверненням до українського шоу-бізнесу могли бути пов’язані саме з Тіною Кароль. Вона також згадала режисера Олега Боднарчука, який раніше висловлював подібну думку.

