Після пластичної операції: Ані Лорак показала фото доньки — дівчину не впізнати

Артистка опублікувала світлину зі своєю матір’ю та дочкою. Втім, користувачі мережі більше звертають увагу на політичну позицію самої артистки, яка зрадила батьківщину.

Співачка українського походження Ані Лорак, яка набула громадянства країни-агресора РФ, розмістила у соціальних мережах фотографію з мамою й донькою на честь Дня матері, що відзначається 1 грудня.

"Із Днем матері, дорогі матусі. Будьте здоровими й коханими завжди. Три планети. Три всесвіти. Три любові. Дякую, матусю, за те, що можу жити. Дякую, доню, за те, що можу почуватися мамою. Дякую", — написала співачка.

Дочка Ані Лорак

На знімках практично не впізнати її вже зовсім дорослу на вигляд дочку Софію Налчаджиоглу, яка начебто недавно зробила пластичну операцію (ринопластику), щоб виправити форма носа. 14-річну дівчину одягнена в червону сукню. Помітно, що вона виросла за останній час та має пропорційну фігуру.

Ані Лорак з дочкою та мамою Фото: Facebook

Однак користувачі мережі більше звертають увагу на політичну позицію її матері, яка зрадила батьківщину.

"Зовнішність та голос прекрасні. А людина без коріння, з гнильцем";

"Це та матуся, яка віддала в дитячий будинок, а потім у 14 років віддала дорослому дядькові?";

"Хейтери не вгамуються, Кароліна ніколи не була в дитячому будинку, вона була в інтернеті до 7 класу. Потім вчилася у звичайній школі, мати виховала дітей сама, і їй доводилося працювати вдень і вночі, щоб допомагати дітям";

"Ну і сімейка. Мати віддала доньку в дитячий будинок, а потім дитина спала з дорослим дядьком. Жах".

Кар’єра Ані Лорак

Ані Лорак (справжнє ім’я Кароліна Куєк) народилась на Буковині, навчалась та починала блискучу кар’єру в Україні, але із 2014 року постійно живе і виступає у РФ. Артистка кілька разів до повномасштабного вторгнення намагалась повернутися на українську сцену, але через акції протесту — марно.

У листопаді 2024 року Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення державних нагород зрадників України. У списку опинилася й Ані Лорак, колишня Заслужена артистка України. Її занесли до списку як зрадницю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

В Ані Лорак виникли серйозні труднощі у стосунках із донькою. Дівчинка, за словами близьких, все більше конфліктує з матір’ю.

У березні стало відомо, що Лорак таємно вийшла заміж на Мальдівах. За даними росЗМІ, іспанець Ісаак Віджрак освідчився їй ще у вересні. Співачка зазначала, що це була "казкова подорож" і церемонія була дуже інтимною — лише для двох.

Співачка офіційно стала громадянкою Росії. Відповідні документи вона начебто подала ще у лютому 2023 року