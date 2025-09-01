Погрожує, що поїде до батька в Київ: у Ані Лорак виникли серйозні труднощі у стосунках із донькою

У сім’ї співачки українського походження, яка живе і працює в Росії, загострилися проблеми у взаєминах із донькою Софією. Дівчинка, за словами близьких, все більше конфліктує з матір’ю.

Як повідомляють знайомі артистки, стосунки між Ані Лорак та її 14-річною донькою Софією значно зіпсувалися після заміжжя співачки. Конфлікт загострився, коли мати не дозволила дитині пропустити школу й поїхати на весілля. На думку Софії, причиною заборони стало не навчання, а особисті інтереси матері. Про це повідомляють тамтешні пабліки в Telegram.

За інформацією оточення, дівчинка раніше вже висловлювала різке неприйняття нових стосунків батьків. Відомо, що вона зривала кілька заручин і навіть одну весільну церемонію свого батька.

Після весілля Ані Лорак ситуація не змінилася. Співачка бере чоловіка з собою у поїздки, адже побоюється залишати його вдома через напруженість у відносинах із донькою.

"Управи на неї у Кароліни немає. Якщо навіть трохи натиснути, Софія погрожує, що поїде жити до батька в Київ", — розповіла подруга Лорак.

Донька Ані Лорак Софія: що відомо

Донька Софія народилася в 2011 році у шлюбі Ані Лорак з турецьким бізнесменом Муратом Налкакіоглу, який зараз живе в Україні. Вони одружилися у 2009 році. У 2019 Лорак та Налкакіоглу розлучилися.

Софія, донька Ані Лорак Фото: instagram.com/anilorak

У 2025 році стало відомо, що співачка таємно вийшла заміж за іспанця Ісаака Віджраку на Мальдівах.

