Виступ Ані Лорак з компанією "скасували" в Азербайджані: росіяни в істериці

Міністерство культури Азербайджану замінило всіх російських виконавців на місцевих співаків у програмі масштабного фестивалю, який повинен відбутися наприкінці липня в Баку.

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Організатори Dream Fest 2025 прибрали з програми Ані Лорак, гурт "Руки вверх", Клаву Кока, Єгора Кріда, Алсу, Стаса П'єху та інших росіян. Про це пише NEXTA Live.

Виступи російських артистів уже були анонсовані, проте оскільки Міністерство культури Азербайджану скасувало всі заходи, пов'язані з Росією, з програми фестивалю прибрали навіть ведучих — Регіну Тодоренко та Мілоша Біковича.

Росіяни масово в істериці здають квитки, відмовляючись їхати на фестиваль. Dream Fest 2025 відбудеться з 23 до 26 липня в столиці Азербайджану — Баку.

Зазначимо, що ціни на квитки стартують від 1600 до близько 100 тисяч гривень. На заході виступить навіть відомий американський репер Tyga.

Загострення відносин РФ та Азербайджану

Рішення організаторів прямо пов'язане із загостренням дипломатичних відносин між Росією та Азербайджаном. 27 червня в Єкатеринбурзі відбувся масштабний рейд, організований МВС, ФСБ і Росгвардією. Понад 50 громадян Азербайджану затримали. Унаслідок рейду загинули двоє братів Зіяддін і Гусейн Сафарови, кілька людей зазнали серйозних поранень.

У відповідь на такі дії РФ було звинувачено в агресії, а азербайджанська влада призупинила всі культурні ініціативи, пов'язані з росіянами.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Ані Лорак, яка багато років живе і працює в Росії, замовчуючи війну в Україні, вийшла заміж за іспанця Ісаака Віджраку.