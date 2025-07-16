Выступление Ани Лорак с компанией "отменили" в Азербайджане: россияне в истерике

Министерство культуры Азербайджана заменило всех российских исполнителей на местных певцов в программе масштабного фестиваля, который должен состояться в конце июля в Баку.

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Организаторы Dream Fest 2025 убрали из программы Ани Лорак, группу "Руки вверх", Клаву Кока, Егора Крида, Алсу, Стаса Пьеху и других россиян. Об этом пишет NEXTA Live.

Выступления российских артистов уже были анонсированы, однако поскольку Министерство культуры Азербайджана отменило все мероприятия, связанные с Россией, из программы фестиваля убрали даже ведущих — Регину Тодоренко и Милоша Биковича.

Россияне массово в истерике сдают билеты, отказываясь ехать на фестиваль. Dream Fest 2025 состоится с 23 по 26 июля в столице Азербайджана — Баку.

Отметим, что цены на билеты стартуют от 1600 до около 100 тысяч гривен. На мероприятии выступит даже известный американский рэпер Tyga.

Обострение отношений РФ и Азербайджана

Решение организаторов напрямую связано с обострением дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. 27 июня в Екатеринбурге состоялся масштабный рейд, организованный МВД, ФСБ и Росгвардией. Более 50 граждан Азербайджана были задержаны. В результате рейда погибли два брата Зияддин и Гусейн Сафаровы, несколько человек получили серьезные ранения.

В ответ на такие действия РФ была обвинена в агрессии, а азербайджанские власти приостановили все культурные инициативы, связанные с россиянами.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Ани Лорак, которая много лет живет и работает в России, замалчивая войну в Украине, вышла замуж за испанца Исаака Виджраку.