Угрожает, что поедет к отцу в Киев: у Ани Лорак возникли серьезные трудности в отношениях с дочерью

В семье певицы украинского происхождения, которая живет и работает в России, обострились проблемы во взаимоотношениях с дочерью Софией. Девочка, по словам близких, все больше конфликтует с матерью.

Related video

Как сообщают знакомые артистки, отношения между Ани Лорак и ее 14-летней дочерью Софией значительно испортились после замужества певицы. Конфликт обострился, когда мать не позволила ребенку пропустить школу и поехать на свадьбу. По мнению Софии, причиной запрета стала не учеба, а личные интересы матери. Об этом сообщают тамошние паблики в Telegram.

По информации окружения, девочка ранее уже высказывала резкое неприятие новых отношений родителей. Известно, что она срывала несколько помолвок и даже одну свадебную церемонию своего отца.

После свадьбы Ани Лорак ситуация не изменилась. Певица берет мужа с собой в поездки, ведь опасается оставлять его дома из-за напряженности в отношениях с дочкой.

"Управы на нее у Каролины нет. Если даже немного надавить, София угрожает, что уедет жить к отцу в Киев", — рассказала подруга Лорак.

Дочь Ани Лорак София: что известно

Дочь София родилась в 2011 году в браке Ани Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налкакиоглу, который сейчас живет в Украине. Они поженились в 2009 году. В 2019 году Лорак и Налкакиоглу развелись.

София, дочь Ани Лорак Фото: instagram.com/anilorak

В 2025 году стало известно, что певица тайно вышла замуж за испанца Исаака Виджраку на Мальдивах.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Выступление Ани Лорак с компанией "отменили" в Азербайджане.

Певица официально стала гражданкой России. Соответствующие документы она якобы подала еще в феврале 2023 года.

Кроме того, Лорак показала дочь Софию в ее день рождения.