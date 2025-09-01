Угрожает, что поедет к отцу в Киев: у Ани Лорак возникли серьезные трудности в отношениях с дочерью
В семье певицы украинского происхождения, которая живет и работает в России, обострились проблемы во взаимоотношениях с дочерью Софией. Девочка, по словам близких, все больше конфликтует с матерью.
Как сообщают знакомые артистки, отношения между Ани Лорак и ее 14-летней дочерью Софией значительно испортились после замужества певицы. Конфликт обострился, когда мать не позволила ребенку пропустить школу и поехать на свадьбу. По мнению Софии, причиной запрета стала не учеба, а личные интересы матери. Об этом сообщают тамошние паблики в Telegram.
По информации окружения, девочка ранее уже высказывала резкое неприятие новых отношений родителей. Известно, что она срывала несколько помолвок и даже одну свадебную церемонию своего отца.
После свадьбы Ани Лорак ситуация не изменилась. Певица берет мужа с собой в поездки, ведь опасается оставлять его дома из-за напряженности в отношениях с дочкой.
"Управы на нее у Каролины нет. Если даже немного надавить, София угрожает, что уедет жить к отцу в Киев", — рассказала подруга Лорак.
Дочь Ани Лорак София: что известно
Дочь София родилась в 2011 году в браке Ани Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налкакиоглу, который сейчас живет в Украине. Они поженились в 2009 году. В 2019 году Лорак и Налкакиоглу развелись.
В 2025 году стало известно, что певица тайно вышла замуж за испанца Исаака Виджраку на Мальдивах.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Выступление Ани Лорак с компанией "отменили" в Азербайджане.
- Певица официально стала гражданкой России. Соответствующие документы она якобы подала еще в феврале 2023 года.
Кроме того, Лорак показала дочь Софию в ее день рождения.