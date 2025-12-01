После пластической операции: Ани Лорак показала фото дочери — девушку не узнать

Артистка опубликовала фотографию со своей матерью и дочерью. Впрочем, пользователи сети больше обращают внимание на политическую позицию самой артистки, которая предала родину.

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая получила гражданство страны-агрессора РФ, разместила в социальных сетях фотографию с мамой и дочерью в честь Дня матери, который отмечается 1 декабря.

"С Днем матери, дорогие мамочки. Будьте здоровыми и любимыми всегда. Три планеты. Три вселенные. Три любви. Спасибо, мамочка, за то, что могу жить. Спасибо, доченька, за то, что могу чувствовать себя мамой. Спасибо", — написала певица.

Дочь Ани Лорак

На снимках практически не узнать ее уже совсем взрослую дочь Софию Налчаджиоглу, которая вроде бы недавно сделала пластическую операцию (ринопластику), чтобы исправить форма носа. 14-летнюю девушку одета в красное платье. Заметно, что она выросла за последнее время и имеет пропорциональную фигуру.

Ани Лорак с дочерью и мамой Фото: Facebook

Однако пользователи сети больше обращают внимание на политическую позицию ее матери, которая предала родину.

"Внешность и голос прекрасны. А человек без корней, с гнильцой";

"Это та мамочка, которая отдала в детский дом, а потом в 14 лет отдала взрослому дяде?";

"Хейтеры не угомонятся, Каролина никогда не была в детском доме, она была в интернете до 7 класса. Потом училась в обычной школе, мать воспитала детей сама, и ей приходилось работать днем и ночью, чтобы помогать детям";

"Ну и семейка. Мать отдала дочку в детский дом, а потом ребенок спал со взрослым дядей. Ужас".

Карьера Ани Лорак

Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) родилась на Буковине, училась и начинала блестящую карьеру в Украине, но с 2014 года постоянно живет и выступает в РФ. Артистка несколько раз до полномасштабного вторжения пыталась вернуться на украинскую сцену, но из-за акций протеста — тщетно.

В ноябре 2024 года Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград предателей Украины. В списке оказалась и Ани Лорак, бывшая Заслуженная артистка Украины. Ее внесли в список как предательницу.

