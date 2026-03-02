Ані Лорак заговорила про те, що її "вижила" з України Тіна Кароль

Співачка українського походження Ані Лорак, яка мовчить про війну та живе в РФ, заговорила про "тиск в Україні", а також згадала свою давню колегу по сцені та конкурентку Тіну Кароль.

Співачка-зрадниця напередодні дала інтерв'ю, яке опублікували на YouTube.

Ані Лорак заговорила про "тиск" в Україні

За словами уродженки Буковини, її постійні гастролі в РФ почалися після участі в Євробаченні, де та представляла Україну у 2008 році. Куєк переконана, що її успіх міг викликати заздрість у колег.

"Це все збіглося після Євробачення. У 2008-2010 роках був пік моїх гастролей в Росії. Я стала народною артисткою України. Ця нагорода і той успіх, який обрушився на мене, звичайно викликав неприємні почуття у людей… І нехай історія розсудить, потім воно все спливе одного разу і ми дізнаємося всю правду", — каже зрадниця.

Ані Лорак опинилася перед вибором — залишатися в Україні або продовжувати розвивати кар’єру в РФ.

"Я завоювала все, що можливо в цій країні. Треба рухатися далі, розвиватися. І тоді тобі просто кажуть: або ти повинен залишитися, або ми тебе перекриваємо", — каже співачка українського походження.

Ані Лорак Фото: АНИ ЛОРАК/Instagram

Ані Лорак про Тіну Кароль

Ба більше, Куєк висловила припущення, що перепони на її шляху до повернення в український шоубіз могли бути пов’язані з Тіною Кароль. Вона згадала слова режисера Олега Боднарчука, який раніше про це говорив.

"Ця його думка, напевно, не безпідставна, тому що про це говорять всі. Коли я цю лавину на собі відчула, до кого мені піти розбиратися? Я це відчувала на собі… Коли включаються проти тебе на рівні країни, що я повинна зробити", — поскаржилася уродженка Кіцмані.

Тіна Кароль Фото: Instagram tina_karol

Наразі Тіна Кароль на звинувачення ексколеги не відреагувала.

