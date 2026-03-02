Ани Лорак заговорила о том, что ее "выжила" из Украины Тина Кароль
Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая молчит о войне и живет в РФ, заговорила о "давлении в Украине", а также вспомнила свою давнюю коллегу по сцене и конкурентку Тину Кароль.
Певица-предательница накануне дала интервью, которое опубликовали на YouTube.
Ани Лорак заговорила о "давлении" в Украине
По словам уроженки Буковины, ее постоянные гастроли в РФ начались после участия в Евровидении, где та представляла Украину в 2008 году. Куек убеждена, что ее успех мог вызвать зависть у коллег.
"Это все совпало после Евровидения. В 2008-2010 годах был пик моих гастролей в России. Я стала народной артисткой Украины. Эта награда и тот успех, который обрушился на меня, конечно вызвал неприятные чувства у людей... И пусть история рассудит, потом оно все всплывет однажды и мы узнаем всю правду", — говорит предательница.
Ани Лорак оказалась перед выбором — оставаться в Украине или продолжать развивать карьеру в РФ.
"Я завоевала все, что возможно в этой стране. Надо двигаться дальше, развиваться. И тогда тебе просто говорят: или ты должен остаться, или мы тебя перекрываем", — говорит певица украинского происхождения.
Ани Лорак о Тине Кароль
Более того, Куек высказала предположение, что преграды на ее пути к возвращению в украинский шоубиз могли быть связаны с Тиной Кароль. Она вспомнила слова режиссера Олега Боднарчука, который ранее об этом говорил.
"Это его мнение, наверное, не безосновательное, потому что об этом говорят все. Когда я эту лавину на себе почувствовала, к кому мне пойти разбираться? Я это чувствовала на себе... Когда включаются против тебя на уровне страны, что я должна сделать", — пожаловалась уроженка Кицмани.
Пока Тина Кароль на обвинения экс-коллеги не отреагировала.
