Тина Кароль резко обратилась к Ани Лорак прямо на своем концерте: "Давно хотела это сказать" (видео)

Украинская певица Тина Кароль публично отреагировала на заявления Ани Лорак, которая ранее обвинила ее в якобы препятствовании карьере в Украине. Артистка ответила на эти слова прямо во время концерта в Одессе, обратившись к зрителям с эмоциональной речью.

Перед исполнением композиции "Украина — это ты" Кароль решила прокомментировать обвинения, которые прозвучали от Лорак. Певица подчеркнула, что давно хотела высказаться относительно этой ситуации. Видео момента появилось в TikTok.

"Очень сложно в жизни сделать выбор и идти прямо, не оглядываясь. Но гораздо проще правой рукой брать российские рубли, а левой вытирать слезы и говорить, что тебя "не пускают в страну". Я давно хотела это сказать", — заявила она со сцены.

После этих слов артистка продемонстрировала со сцены средний палец, адресовав этот жест, вероятно, Ани Лорак.

Что стало причиной конфликта

Недавно певица украинского происхождения Ани Лорак, которая долгое время живет и работает в России и избегает публичных заявлений о войне, заявила о якобы "давлении" на нее в Украине. В своих комментариях она также вспомнила Тину Кароль.

Відео дня

По словам Лорак, активные гастроли в России начались после ее участия в Евровидении-2008, где она представляла Украину. Артистка предположила, что ее популярность в тот период могла вызвать зависть среди коллег по сцене.

"Это произошло после Евровидения. В 2008-2010 годах у меня был пик гастролей в России. Я стала народной артисткой Украины. Такой успех, конечно, мог вызвать неприятные чувства у некоторых людей. Но пусть история все расставит на свои места", — сказала она.

Кроме того, певица предположила, что сложности с возвращением в украинский шоу-бизнес могли быть связаны именно с Тиной Кароль. Она также вспомнила режиссера Олега Боднарчука, который ранее высказывал подобное мнение.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

На новых фото практически не узнать уже совсем взрослую на вид дочь Ани Лорак Софию Налчаджиоглу, которая вроде бы недавно сделала пластическую операцию.

У артистки возникли серьезные трудности в отношениях с дочерью. Девочка, по словам близких, все больше конфликтует с матерью.

Кроме того, Лорак официально стала гражданкой России. Соответствующие документы она якобы подала еще в феврале 2023 года.