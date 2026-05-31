"Важко зрозуміти": відомий режисер відверто висловився про Повалій і Лорак

Український режисер Семен Горов, який працював над телевізійними мюзиклами "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Попелюшка" та "Сорочинський ярмарок", поділився думками про артистів, які обрали проросійську позицію. Він прокоментував погляди Таїсія Повалій та Ані Лорак, з якими раніше співпрацював.

Під час розмови журналісти OBOZ.UA запитали режисера, який працював над десятками музичних кліпів, фільмів, серіалів і телевізійних шоу, про його ставлення до Таїсії Повалій, з якою він свого часу працював, і чи стала для нього несподіванкою її нинішня позиція.

"Знаєте, я не люблю когось засуджувати, але деякі речі мені важко зрозуміти. Таїсію Повалій я справді знав особисто, працював із нею. Вона й тоді не приховувала своїх політичних поглядів – була довіреною особою Януковича, підтримувала його. Але тоді це все ж сприймалося як частина демократії: людина має право на свої переконання", — відповів Горов.

Однак після подій останніх років він не може зрозуміти заяви, які спрямовані проти країни та людей, що продовжують жити й гинути в Україні зазначив режисер. Він додав, що намагався знайти для себе пояснення такій поведінці, однак зробити цього не зміг. Він також згадав нещодавно переглянуте інтерв'ю співачки та зазначив, що його неприємно вразило рішення співачки піти на розрив навіть із власним сином.

Окремо журналісти поцікавилися думкою режисера щодо Ані Лорак, із якою він також працював у минулому.

"Чесно кажучи, не дуже хочу занурюватися в цю тему й аналізувати їхню психологію. Мені здається, там усе разом: успіх, гроші, життя в іншій реальності й небажання ставити собі болючі питання. Бо якщо почнеш чесно відповідати на них — доведеться переживати, співчувати, ламати свій комфортний світ", — відповів режисер.

На його думку, чесні відповіді на такі питання змушують людину співпереживати, переосмислювати події та руйнувати власну зону комфорту. Саме тому, вважає він, часто з'являються фрази на кшталт "не все так однозначно", "я поза політикою" або "від мене нічого не залежить".

"Я не психолог і не суддя. На жаль, так було в усі часи: під час великих потрясінь завжди знаходяться люди, які переходять на інший бік", — підсумував Семен Горов.

Нагадаємо, що Таїсія Повалій отримала громадянство РФ та була заочно засуджена в Україні до 12 років позбавлення волі. Суд також ухвалив рішення про конфіскацію її майна на користь держави. Співачку визнали винною у колабораційній діяльності та публічній підтримці Росії.

Раніше ми також інформували, що блогерка Софія Стужук публічно підтримала Ані Лорак після її резонансного інтерв'ю. Стужук пригадала версію про те, як співачку начебто виганяли з України та пов'язала цю історію з командою Тіна Кароль. У соцмережах такі висловлювання блогерки викликали хвилю критики з боку користувачів. Сама Ані Лорак після початку повномасштабного вторгнення неодноразово ставала об'єктом критики з боку українців.