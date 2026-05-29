Отримала громадянство РФ: Таїсію Повалій засудили до 12 років в'язниці та конфіскації майна
12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, а також передача державі майнових прав на музичні твори — такий вердикт ухвалив Вінницький міський суд щодо Таїсії Повалій.
Крім того, їй заборонено обіймати певні посади строком на 15 років, повідомили в Офісі генпрокурора.
Колишня українська артистка України Повалій активно підтримувала політику кремлівського диктатора Володимира Путіна, брала участь у пропагандистських заходах, виправдовувала збройну агресію проти України і поширювала антиукраїнські наративи (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України).
За матеріалами провадження, після Революції Гідності Повалій, яка була нардепкою від "Партії регіонів", після 2014 року залишила Україну і проживає в Москві, де продовжує творчу діяльність та у 2023 році отримала громадянство Росії.
Вона брала участь у концертах на підтримку так званої "СВО" та заходів, присвячених незаконній окупації українських територій, а також системно з'являлася в російських пропагандистських медіа.
2024 року Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про стягнення в дохід держави її активів, зокрема земельних ділянок і нерухомості в Київській області, транспортних засобів, зброї та майнових прав на 9 музичних творів. У 2025 році ці права офіційно зареєстровані за державою Україна.
У серпні 2024 року у Верховній Раді запропонували позбавити Повалі звання народної артистки.
Нещодавно Повалій зі сльозами на очах розповіла, що її єдиний син Денис перервав із нею спілкування.
Перед цим співачка виконала в РФ пісню "Рідна мати моя", через що її жорстко розкритикував український композитор Євген Рибчинський.