Получила гражданство РФ: Таисию Повалий приговорили к 12 годам тюрьмы и конфискации имущества

12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, а также передача государству имущественных прав на музыкальные произведения — такой вердикт вынес Винницкий городской суд в отношении Таисии Повалий.

Кроме того, ей запрещено занимать определенные должности сроком на 15 лет, сообщили в Офисе генпрокурора.

Бывшая украинская артистка Украины Повалий активно поддерживала политику кремлевского диктатора Владимира Путина , участвовала в пропагандистских мероприятиях, оправдывала вооруженную агрессию против Украины и распространяла антиукраинские нарративы (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

По материалам производства, после Революции Достоинства Повалий, которая была нардепом от "Партии регионов", после 2014 года покинула Украину и проживает в Москве, где продолжает творческую деятельность и в 2023 году получила гражданство России.

Она принимала участие в концертах в поддержку так называемой "СВО" и мероприятий, посвященных незаконной оккупации украинских территорий, а также системно появлялась в российских пропагандистских медиа.

В 2024 году Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о взыскании в доход государства ее активов, в том числе земельных участков и недвижимости в Киевской области, транспортных средств, оружия и имущественных прав на 9 музыкальных произведений. В 2025 году эти права официально зарегистрированы за государством Украины.

В августе 2024 года в Верховной Раде предложили лишить Повали звания народной артистки.

Недавно Повалий со слезами на глазах рассказала, что ее единственный сын Денис прервал с ней общение.

Перед этим певица исполнила в РФ песню "Рідна мати моя", из-за чего ее жестко раскритиковал украинский композитор Евгений Рыбчинский.