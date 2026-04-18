Деньги пойдут на ВСУ: в сети показали, как выглядит конфискованное имение путинистки Таисии Повалий (фото)

Имущество певицы Таисии Повалий, которую в 2024 году лишили звания заслуженной артистки Украины и которая сбежала в Россию, конфисковали по решению Высшего антикоррупционного суда.

Таисия Повалий имеет обвинения по трем статьям о государственной измене, и теперь ее имение в Петропавловской Борщаговке перешло в управление Фонда государственного имущества. Журналисты ТСН побывали там и показали, как он выглядит и что осталось после побега бывшей украинской певицы.

Экстерьер дома Повалий выполнен в бело-голубых тонах. Это цвета киевской футбольной команды "Динамо" и печально известной "Партии регионов", заметили журналисты при входе. Сама певица была народным депутатом Украины 7-го созыва (2012-2014) от "Партии регионов", но в июне 2014 года вышла из фракции.

Внутри дома остались музыкальные инструменты, в частности профессиональный рояль. Вокруг — многочисленные музыкальные награды и диски певицы, а также беспорядок, что может свидетельствовать о том, что побег Повалий вместе с мужем был спонтанным.

Внутри дома журналисты наткнулись на беспорядок

На каждом шагу в доме — изображения певицы и ее мужа, продюсера Игоря Лихуты. Они на стенах, в рамках, на полотнах, подушках. Одно из изображений Повалий журналисты увидели даже на пасхальном яйце.

Изображение Повалий и ее мужа заметили на подушках в доме

Также внутри нашлось немало изображений сына певицы, свидетельство о браке, грамоты и брошюры от скандального бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Петра Лебедя).

Внимание журналистов привлекла комната на втором этаже, где размещены спортивные тренажеры. На стенах — афиши о концертах Повалий, самая большая из них посвящена выступлению в Грозном.

Афиша концерта Повалий в Грозном

Может ли Повалий когда-нибудь вернуть свое имущество

В Фонде государственного имущества отметили: вернуться в свой дом в Петропавловской Борщаговке Повалий не сможет. Она уже получила паспорт в РФ, поэтому принять участие в аукционе не сможет даже через третьих лиц.

В ближайшее время имущество певицы пройдет независимую оценку, после чего его выставят на открытые торги через систему Prozorro.Продажи. Средства с его продажи направят на поддержку Вооруженных сил Украины, объявили в Фонде госимущества.

Напомним, в феврале Таисия Повалий говорила о том, что хочет, чтобы российская армия захватила Киев, поскольку там осталось ее имение.

В январе Повалий исполнила в РФ песню "Рідна мати моя", из-за чего ее жестко раскритиковал украинский композитор Евгений Рыбчинский.