Таисия Повалий исполнила "Рідна мати моя" в РФ: Рыбчинский резко осудил певицу

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский жестко раскритиковал Таисию Повалий за выступление в России на новогоднем концерте. Он назвал действия певицы предательством и проявлением цинизма на фоне войны против Украины.

В своей заметке Рыбчинский заявил, что его возмущает очередное появление Повалий на российской сцене, где она развлекала военную и политическую элиту России. По его словам, особенно позорным является то, что певица исполнила украинскую песню "Рідна мати моя", хорошо осознавая, что в это же время миллионы украинских матерей живут под обстрелами и ежедневно молятся за своих сыновей и дочерей.

Таисия Повалий на российском концерте "Новогодний голубой огонек" Фото: YouTube

Поэт подчеркнул, что авторы этой песни — Андрей Малышко и Платон Майборода — не пережили бы такого надругательства над своим произведением. Он подчеркнул, что исполнение украинской песни перед теми, кого он назвал палачами украинского народа, является проявлением абсолютного цинизма и моральной низости.

Рыбчинский также отметил, что считает подобные выступления соучастием в преступлениях против Украины, и выразил убеждение, что предателей ждет пожизненный позор, а агрессоров — наказание. Завершая обращение, поэт выразил поддержку украинским защитникам, нации и величественной украинской песни.

Кроме того, недавно певица Таисия Повалий, которую в прошлом году лишили звания заслуженной артистки Украины, вместе с бывшей киевлянкой Наташей Королевой выступила для Владимира Путина на неформальном саммите глав СНГ в Санкт-Петербурге.