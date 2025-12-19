Евгений Рыбчинский борется с онкологией: попал под дождь, когда взорвался Чернобыль

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский впервые публично заговорил о борьбе с онкологическим заболеванием. Он признался, что недавно перенес операцию по удалению опухоли на коже, а первые проблемы со здоровьем начались еще в 2015 году.

Евгений Рыбчинский рассказал, что онкологическое заболевание имеет наследственный характер и связано с кожей. Вероятно, это следствие Чернобыльской катастрофы. Интервью с ним опубликовал проект "Наедине" в YouTube.

"Это наследственное. Это кожа. Это очень неприятные моменты, потому что иногда удаляют полтела. Ты видишь поверхностно, а внутри оно в три раза больше, чем ты видишь снаружи. Впервые это было в 2015 году. Сейчас в другом месте", — признался композитор.

Все началось в 2015 году

Художник вспомнил, что впервые столкнулся с этим диагнозом в 2015 году. Сейчас опухоль появилась в другом месте, что заставило его снова лечь под нож хирурга.

Евгений Рыбчинский рассказал об онкологии Фото: YouTube

Из-за болезни композитору категорически противопоказано пребывание на солнце. Хотя Рыбчинский признал, что очень любит загорать, последние годы он вынужден от этого отказаться. Вместо этого мужчина регулярно принимает витамины для поддержания организма.

Причины болезни

Говоря о возможных причинах заболевания, композитор отметил, что у его родителей всегда были проблемы с кожей, а дерматологические заболевания сопровождают семью постоянно.

"У моих родителей не очень хорошая кожа. Дерматология в нашей семье постоянно присутствует. Может, после 1986 года, после Чернобыля. Такой вариант тоже возможен, потому что тогда запустились процессы, которые мы до сих пор выгребаем. Хорошо, что не лучевая болезнь", — добавил он.

Композитор также поделился воспоминанием о том роковом дне — 26 апреля, когда произошла авария на ЧАЭС. Тогда он вместе с отцом посещал футбольный матч и попал под дождь, который, как впоследствии выяснилось, мог содержать радиоактивные вещества.

