"Нужно контролировать": Даша Малахова рассказала о пережитой онкологии

Украинская телеведущая и актриса Даша Малахова рассказала, как переживала онкологию более 20 лет назад. Звезда экрана уже длительное время находится в состоянии ремиссии.

Актриса пришла на интервью к Славе Демину. Он поинтересовался, как женщина пережила тяжелую болезнь и не боится ли ее возвращения.

Даша Малахова перенесла онкологию

"Шикарно", — ответила актриса на вопрос, как ее здоровье сейчас.

По словам Малаховой, страх, что рак может вернуться, у нее "не больший, чем у каждого человека".

"25 лет ремиссии. Это уже я здорова. В принципе, мне кажется, рак это такая болезнь. Он может вернуться как у человека, у которого был рак. Потому что сейчас такой перерыв это уже считается как новый рак", — сказала она.

В частности, ведущая регулярно сдает анализы для профилактики здоровья и она делала бы это и без прошлой болезни.

Відео дня

"Я бы все равно боялась рака, даже если бы у меня рака не было. Потому что это плохая болезнь, которую нужно контролировать", — отметила актриса.

Даша Малахова вспомнила, что в то время очень много каталась на роликах, поэтому переживала, что из-за операции долго не сможет вернуться к любимому хобби.

Она отметила, что даже после родов почти сразу шла на работу.

"Я детей рожала и через два дня шла на работу. У меня два кесаревых сечения. Я просто брала чемоданы и шла. Я не знаю, как у меня внутренности не выпали. Потому что все мы такое делали. И мамы наши, и мы делали", — сказала актриса.

У мамы Даши Малаховой тоже была онкология.

"Обожаю ее. Она ангел, один из самых талантливых людей. Она настоящая женщина. Она была очень правдивой. Когда она умирала, она дала мне лучшее время. Последние десять лет мы провели вместе", — вспоминает ведущая.

Даша Малахова Фото: Instagram

Развод и нынешний брак

В частности, инициатором второго развода была именно Даша.

"Я думаю, что отношения людей это развитие. Если ты идешь, идешь, идешь по лабиринту и потом приходишь в глухую стену, это причина расставаться. Единственная причина", — считает она.

Когда актриса "пришла в стену", то может легко отпустить человека.

Нынешний муж звезды экрана Сергей на 10 лет моложе ее. Он работал тренером Даши.

Даша Малахова с мужем Сергеем Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Даша Малахова выразила слова поддержки актеру Константину Темляку после того, как его бывшая девушка Анастасия Соловьева рассказала о физическом и психологическом насилии в отношениях с ним.

Украинский актер Виталий Линецкий неожиданно ушел из жизни в 2014 году. Его памятник на Берковецком кладбище в Киеве будто говорит к людям, показывая путь знаменитости.

Кроме того, на днях стало известно о проблемах со здоровьем 66-летнего украинского певца Степана Гиги. Народного артиста госпитализировали и провели срочную операцию.