"Вы бы никогда не догадались": блогер показал могилу известного актера, который рано умер (фото)

Украинский актер Виталий Линецкий неожиданно ушел из жизни в 2014 году. Его памятник на Берковецком кладбище в Киеве будто говорит к людям, показывая путь знаменитости.

Пользователь сети показал, как увековечили память об актере театра и кино. На надгробии даже расположили афиши лент и спектаклей Линецкого.

Как выглядит памятник Виталию Линецкому

"Вы бы никогда не догадались, что могила может выглядеть именно так. Лестница, ведущая вверх. И фигура мужчины, который будто шагает в мир иной", — сказал автор видео.

По его словам, это один из самых оригинальных памятников, которые можно увидеть в Украине. Именно так увековечили актера Виталия Линецкого. На надгробии — кадры из его фильмов и театральные афиши, напоминающие о его творчестве, которое затронуло тысячи зрителей. В частности, можно увидеть фильм "Гнездо горлицы".

"Памятник превращает потерю в искусство и продолжает его путь даже после жизни", — отметил автор видео.

Памятник Виталию Линецкому Фото: Instagram

Кто такой Виталий Линецкий

Виталий Линецкий — украинский театральный и киноактер, один из заметных представителей нового поколения украинских актеров начала 2000-х. Он рано ушел из жизни, но успел оставить заметный след в кино и театре. Линецкий играл в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Мужчина трагически скончался на 43-м году жизни. Актер упал и разбил голову. 21 июля 2014 года в последний путь актера провели в Киеве в Театре драмы и комедии на Левом берегу, которому Виталий Линецкий посвятил 20 лет своей жизни.

Линецкий похоронен на Берковецком кладбище в Киеве Фото: Instagram

Похоронен Виталий на Берковецком кладбище в столице.

Люди в комментариях тепло отозвались об актере:

"Помню его с "Дня рождения Буржуя".

"Очень оригинальный и стильный и зачем после гибели человека докапываться до какой-то правды? Если близкими установлен такой памятник, был он хорошим человеком по жизни".

"Шикарный актер. Обожаю пересматривать его работы".

"Светлая память талантливому актеру и очень жаль, что человек покинул мир так рано".

