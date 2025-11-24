"Вы бы никогда не догадались": блогер показал могилу известного актера, который рано умер (фото)
Украинский актер Виталий Линецкий неожиданно ушел из жизни в 2014 году. Его памятник на Берковецком кладбище в Киеве будто говорит к людям, показывая путь знаменитости.
Пользователь сети показал, как увековечили память об актере театра и кино. На надгробии даже расположили афиши лент и спектаклей Линецкого.
Как выглядит памятник Виталию Линецкому
"Вы бы никогда не догадались, что могила может выглядеть именно так. Лестница, ведущая вверх. И фигура мужчины, который будто шагает в мир иной", — сказал автор видео.
По его словам, это один из самых оригинальных памятников, которые можно увидеть в Украине. Именно так увековечили актера Виталия Линецкого. На надгробии — кадры из его фильмов и театральные афиши, напоминающие о его творчестве, которое затронуло тысячи зрителей. В частности, можно увидеть фильм "Гнездо горлицы".
"Памятник превращает потерю в искусство и продолжает его путь даже после жизни", — отметил автор видео.
Кто такой Виталий Линецкий
Виталий Линецкий — украинский театральный и киноактер, один из заметных представителей нового поколения украинских актеров начала 2000-х. Он рано ушел из жизни, но успел оставить заметный след в кино и театре. Линецкий играл в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.
Мужчина трагически скончался на 43-м году жизни. Актер упал и разбил голову. 21 июля 2014 года в последний путь актера провели в Киеве в Театре драмы и комедии на Левом берегу, которому Виталий Линецкий посвятил 20 лет своей жизни.
Похоронен Виталий на Берковецком кладбище в столице.
Люди в комментариях тепло отозвались об актере:
- "Помню его с "Дня рождения Буржуя".
- "Очень оригинальный и стильный и зачем после гибели человека докапываться до какой-то правды? Если близкими установлен такой памятник, был он хорошим человеком по жизни".
- "Шикарный актер. Обожаю пересматривать его работы".
- "Светлая память талантливому актеру и очень жаль, что человек покинул мир так рано".
