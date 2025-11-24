"Ви б ніколи не здогадалися": блогер показав могилу відомого актора, який рано помер (фото)

Український актор Віталій Лінецький несподівано пішов з життя у 2014 році. Його памʼятник на Берковецькому кладовищі в Києві ніби говорить до людей, показуючи шлях знаменитості.

Користувач мережі показав, як увіковічнили памʼять про актора театру та кіно. На надгробку навіть розташували афіші стрічок та вистав Лінецького.

Як виглядає памʼятник Віталію Лінецькому

"Ви б ніколи не здогадались, що могила може виглядати саме так. Сходи, що ведуть угору. І фігура чоловіка, який ніби крокує у засвіти", — сказав автор відео.

За його словами, це один з найоригінальніших памʼятників, які можна побачити в Україні. Саме так увічнили актора Віталія Лінецького. На надгробку — кадри з його фільмів і театральні афіші, що нагадують про його творчість, яка торкнулася тисяч глядачів. Зокрема, можна побачити фільм "Гніздо горлиці".

"Пам’ятник перетворює втрату на мистецтво та продовжує його шлях навіть після життя", — зазначив автор відео.

Памʼятник Віталію Лінецькому Фото: Instagram

Хто такий Віталій Лінецький

Віталій Лінецький — український театральний і кіноактор, один з помітних представників нового покоління українських акторів початку 2000-х. Він рано пішов із життя, але встиг залишити помітний слід у кіно й театрі. Лінецький грав у Київському академічному театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Чоловік трагічно помер на 43-му році життя. Актор впав і розбив голову. 21 липня 2014 року в останню путь актора провели у Києві в Театрі драми і комедії на Лівому березі, якому Віталій Лінецький присвятив 20 років свого життя.

Лінецький похований на Берковецькому кладовищі в Києві Фото: Instagram

Похований Віталій на Берковецькому кладовищі у столиці.

Люди в коментарях тепло відгукнулися про актора:

"Пам'ятаю його з "Дня народження Буржуя".

"Дуже оригінальний та стильний й навіщо після загибелі людини докопуватись до якоїсь правди? Якщо близькими встановлен такий пам'ятник, був він хорошою людиною по життю".

"Шикарний актор. Обожнюю переглядати його роботи".

"Світла пам'ять талановитому актору і дуже шкода, що людина покинула світ так рано".

